Campanha Papai Noel dos Correios é a chance de colocar a magia do natal em ação

“Papai Noel existe e posso chamar de você”, é com esse lema que a campanha Papai Noel dos Correios 2022 começou em Campo Grande e em todo o Brasil.

Com o objetivo de realizar os pedidos de crianças de todo o país, as agências se colocam a disposição para essa campanha solidária a cerca de 33 anos, é o que diz Flávio Leal, superintendente estadual dos Correios de Mato Grosso do Sul. De acordo com ele, essa também é uma oportunidade de aproximar a comunidade das crianças carentes.

“O que se pretende fazer com essa campanha é levar às crianças uma esperança no final do ano, levar a magia do natal e chamar a comunidade pra participar disso também. Então a gente aproxima a comunidade, os padrinhos, das crianças carentes, levando para elas um natal feliz”, afirma em entrevista.

Contando com a parceria da Secretária Municipal da Educação, a campanha está presente em 14 cidades de Mato Grosso do Sul, são elas: Anastácio, Bela Vista, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Inocência, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Paranaíba, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas.

De acordo com o site Blog Noel, em Campo Grande os pontos para adotar as cartinhas ou entregar os presentes que serão enviados para as crianças são as agências da: Estação Rodoviária, na Rua Vasconcelos Fernandes, 226; Central, na Avenida Calógeras, 2309; Kadiweu, na Rua Ceará, 1553 – salas 1, 2 e 3; Guanandi, na Avenida Bandeirantes, 3825; Coronel Antonino, na Avenida Consul Assaf Trad, 238; Ipês, na Avenida Mascarenhas de Moares, 2470; Moreninha, na Rua Barreiras, 520; Okinawa e um stand, no Shopping Campo Grande, na Avenida Afonso Pena, 4909 – 1° piso, loja 701; Zagaia, na Avenida Marques de Pombal, 1050 – lojas 2 e 3; Piquiri, na Rua Brilhante, 2702 – loja 1.

As cartinhas podem ser entregues de forma presencial nas agências até dia 20 de novembro, ou enviadas pelo site Blog Noel dos Correios, até a mesma data. As doações devem ser feitas até dia 9 de dezembro, mas unidades participantes.

Para quem quer participar da campanha, mas não consegue adotar uma cartinha sozinho por algum motivo, Flávio relembra que existe a opção de adotar uma carta em grupo.

“É o momento da gente chamar os parceiros. Você que gosta dessa campanha, quer levar um momento de magia para essas crianças , chame os seus colegas de trabalho, façam um grupo, adotem cartinhas. São presentes simples, bonecas, material escolar, patins, bolas… Para nós é simples, mas pra essas crianças tem uma magia muito grande, então é interessante a gente poder participar dessa campanha e os Correios se colocam a disposição pra isso”.

Se você se interessou pela ação ou quer saber mais detalhes sobre o processo de adoção, entrega dos presentes ou até mesmo como enviar uma cartinha, basta acessar a outra matéria que fizemos sobre o assunto: Então é Natal: inicia hoje a campanha Papai Noel dos Correios. No site Blog do Noel também estão disponíveis as respostas para diversas dúvidas envolvendo a campanha Papai Noel dos Correios 2022.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.

