Pagando R$ 2,29 milhões, Consórcio Sonda vence leilão da Infovia Digital em MS

Uma multinacional chilena foi a vencedora do grande leilão de hoje (17), realizado na bolsa de valores B3, em São Paulo, para Mato Grosso do Sul: a PPP (Parceria Público-Privada) Infovia Digital, que promete implantar rede de fibra ótica em todo o Estado à custos reduzidos.

O Consórcio Sonda pagou R$ 2,29 milhões em sua proposta, garantindo vitória sobre a concorrência. O valor é 53,04% mais barato do que a referência inicial do projeto, de R$ 4,87 mi. Essa depreciação – deságio, como é conhecido no mercado financeiro – corresponde a uma forte competição do capital privado.

Como noticiado por O Estado MS na manhã de hoje, o PPP da Infovia Digital traz R$ 887 milhões em investimentos – R$ 306 mi em implantação e os R$ 581 mi restantes para sua manutenção e operação, ao longo de 30 anos. O montante retornará ao governo estadual após o fim do contrato.

“Pela nossa análise, vimos que MS tem uma economia forte, mas com essa demanda reprimida. Nossa expertise de atuar justamente nesse segmento está em nosso DNA”, pontuou o vice-presidente da Sonda, Rivaldo Ferreira.

Para o governador Reinaldo Azambuja, o PPP leiloado espelha o potencial em instalar um projeto pioneiro em solo sul-mato-grossense. “Vamos aumentar a velocidade da nossa conectividade, com um custo muito reduzido do que se esperava”, confirmou.

Por sua vez, o titular da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Jaime Verruck, acompanhou o leilão de hoje e destacou sua importância. “O projeto vai colocar MS numa situação das melhores estruturas do tipo, tornando mais eficiente a máquina e mais competitivo para o investidor”, elogiou.

A próxima etapa se refere à avaliação de documentação, homologada e publicada até o dia 31 de março. A implantação total da estrutura é de até dois anos.

Infovia Digital

Serão 6.950 quilômetros de rede de fibra óptica e a construção de um COR (Centro de Operações de Rede) em Campo Grande.

Ainda, o projeto disponibiliza serviços de internet gratuita e videomonitoramento em 129 praças, monitoramento veicular em rodovias estaduais e a instalação de 15 mil ramais IP (sistema de telefonia digital que utiliza protocolo de internet para transmitir voz) entre as unidades administrativas do Estado.