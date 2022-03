Valor do café arábica cai enquanto o café robusta tem leve recuperação, segundo Cepea

As cotações domésticas do café arábica seguiram em forte queda nos últimos dias, segundo a análise desta semana do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada). No caso do café robusta, os valores internacionais tiveram leve recuperação, devido à interrupção dos embarques do Vietnã, o maior produtor de café robusta, para a Rússia.

Na terça-feira (15), o Indicador preço do café arábica tipo 6, posto na capital paulista, fechou a R$ 1.262,07/sc, expressiva baixa de 81,99 Reais/sc (-6,1%) frente ao da terça anterior (8). Com a valorização externa do robusta e a retração vendedora, os preços domésticos voltaram a subir no fim da semana.

Acompanhando os valores externos da variedade, os preços têm sido influenciados pelo movimento dos fundos de investimentos, que seguem mudando suas posições em café para outros produtos mais rentáveis no curto prazo por conta do conflito Rússia-Ucrânia.

Além disso, a guerra vem trazendo mais preocupações quanto à logística e à demanda mundiais. Com isso, a maior parte dos vendedores brasileiros está afastada do spot nacional, travando o mercado. Produtores brasileiros seguem vendendo apenas pequenos lotes no mercado, no aguardo de novos avanços dos preços.

Portanto, colaboradores do Cepea acreditam que a liquidez pode aumentar com a aproximação da colheita – prevista para abril nas regiões de robusta –, para o pagamento dos custeios.