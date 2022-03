Marcos Mion diz que apresentar Lollapalooza na Globo é como voltar à MTV

Por MÔNICA BERGAMO, de SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Em preparação para comandar a transmissão do Lollapalooza Brasil no Multishow e na TV Globo, Marcos Mion diz que está se sentindo de volta à MTV, canal que o revelou como apresentador no início dos anos 2000.

Ele participa nesta quinta (17) de um workshop na emissora sobre o festival, que acontece em São Paulo, nos próximos dias 25, 26 e 27.

“A gente vai ter aulas sobre as bandas. É o trabalho dos sonhos isso”, afirma ele em vídeos no Stories do Instagram. “A bem da verdade mesmo é que eu estou me sentindo de volta à MTV. A gente fala: ‘ah a época da MTV nunca vai voltar’. E de fato nunca vai voltar. Mas isso aqui é o mais próximo que dá para chegar”, diz.

Mion fará uma dobradinha ao apresentar o festival no Multishow e também o compacto com os melhores momentos que será exibido posteriormente na Globo.

No Multishow também vão participar da transmissão Titi Muller, Dedé Teicher, Thais Barja, Xan Ravelli, Guilherme Guedes, Laura Vicente, China, Kenya Sade e Didi Wagner -esta última repetindo parceria com Mion, já que os dois apresentavam juntos o programa Supernova, na MTV.