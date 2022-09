Padrasto e enteada grávida são baleados no Jardim Centro Oeste

Uma dupla tentativa de homicídio contra o padrasto de uma jovem, de 17 anos, ambos baleados, mobilizou uma grande efetivo de policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (16), na rua Maria de Lourdes Viêira de Matos, Próximo ao Residencial das Águas, região do bairro Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.

Segundo o marido da vítima, de 18 anos, ele possui uma “bronca” antiga com o autor dos disparos, dono de um boteco do bairro. Ele ‘mexia’ com a minha mulher, até que decidi tirar satisfação. foi quando ele achou ruim e falou: “Ah quer saber, vou mandar minhas filhas embora e vamos resolver da melhor forma”.”

Em seguida, o suspeito foi até a residência do padrasto da esposa do jovem, disparando dois tiros em direção ao marido, mas que acabaram acertando as costas do sogro e o ombro da garota, que está gravida de 7 meses. Ela foi levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento Universitário) e seu quadro de saúde é estável. Enquanto o padrasto foi socorrido e encaminhado para o hospital da Santa Casa de Campo Grande em estado grave.

Moradores da região, que não quiseram se identificar, falaram que direto acontece troca de tiros por lá, provocado por "pessoas que querem fazer justiça com as próprias mãos."

Com informações dos repórteres Willian Leite com Marcos Maluf