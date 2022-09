Homem bebe demais e desaparece no rio Amambaí

Edson Pereira da Silva,52, está desaparecido desde a tarde de ontem (15) em Naviraí, distante a 361 quilômetros de Campo Grande, logo após se afogar no Rio Amambaí.

O homem pescava na companhia de amigos e consumia bebida alcoólica na barranca do rio, quando, por volta das 17h, acabou caindo na água após desequilibrar-se.

Segundo informações, a vítima afundou e conseguiu tirar a cabeça para respirar uma vez, mas desapareceu em seguida.

Os amigos de Edson pediram ajuda em um comércio próximo ao local, onde acionaram o Corpo de Bombeiros, que iniciaram as buscas.

Com informações de Tá na Mídia Naviraí

