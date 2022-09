Caminhonete capota e motorista é levada para UPA após acidente no Aero Rancho

Moradores reclamam da falta de sinalização que possivelmente ocasionou um acidente com capotamento envolvendo uma caminhonete Toyota Hilux e um Volkswagen Gol, na tarde desta sexta-feira (16), no cruzamento entre as ruas Lírio dos Campos com a Carimbó, no bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande.

O Gol, vermelho, bateu posteriormente entre uma árvore e a parede de uma residência. A condutora do carro, uma mulher de 50 anos, foi encaminhada pra a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon. Sua filha também estava no veículo e passou por atendimentos médicos.

Já a caminhonete, logo em seguida foi virada pela população. O motorista, de 56 anos, estima o prejuízo de R$ 25 mil a R$ 35 mil. “Além de não ter sinalização, o asfalto é novo m as é cheio de instabilidades. Mas, graças a Deus, ninguém se machucou muito. O cinto de segurança é essencial, a caminhonete capotou duas vezes e não aconteceu nada comigo.”

Segundo os moradores, depois que o asfalto chegou na região, a sinalização ficou a desejar. Contudo, os próprios motoristas envolvidos na batida alegam que o acidente pode ter sido provocado pela falta de sinalização horizontal e vertical da via.

Cadê a sinalização?

O morador da região e empresário Luciano Oliveira da Rocha, 42, protestou indignado. “Queremos saber sobre a sinalização aqui, pois a rua Lírio dos Campos virou pista de corrida. Aqui tem acidente todos os dias e aqui tem muita criança indo para a escola e pessoas trafegando. Situação complicada, queremos cobrar o nossos Poder Público.”

A reportagem entrou em contato para a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), cobrando o posicionamento a respeito do prazo de medidas de sinalização para a região. Portanto, até a conclusão desta matéria, não houve resposta.