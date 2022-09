Bebê de dois anos está entre novos casos de monkeypox na Capital

Nesta sexta-feira (16), foram confirmados 7 novos casos de monkeypox em Campo Grande. Também foi registrado um caso em Aquidauana. As informações foram divulgadas no boletim realizado pela SES (Secretária Estadual de Saúde). A maioria dos infectados são do sexo masculino, entre eles está um bebê de 1 ano de idade.

De acordo com os dados divulgados pela SES, os pacientes apresentaram sintomas diversos, tais como erupção cutânea (87,2%), febre súbita (57,6%) e Linfonodos aumentados (53,3%) e lesões genitais com (46,7%).

Monkeypox

A Monkeypox é uma doença causada pelo vírus Monkeypox virus do gênero Orthopoxvirus e família Poxviridae. O Monkeypox virus, embora seja conhecido popularmente por causar a “varíola de macacos”, trata-se de um vírus que infecta roedores na África. Os primatas são provavelmente hospedeiros acidentais, assim como o ser humano.

Até maio de 2022, todos os surtos da Monkeypox estavam restritos ao continente Africano, porém a doença se espalhou pelo mundo e atualmente apresenta transmissão comunitária inter humana em vários países, inclusive no Brasil.