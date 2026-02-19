Ossada humana é encontrada por adolescentes no Córrego Bálsamo, na Capital

Uma ossada humana foi encontrada no início da noite dessa quarta-feira (18) no leito do Córrego Bálsamo, na região do Núcleo Habitacional Universitárias, em Campo Grande. Três adolescentes que estavam no local localizaram os restos mortais e acionaram a Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, a ossada estava em uma parte rasa do curso d’água. No local, as equipes encontraram a coluna cervical, a bacia e ossos das pernas. Diante da situação, a Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas para os procedimentos iniciais.

Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima nem indícios que apontem o que pode ter ocorrido, já que não surgiram testemunhas no local. Os restos humanos foram encaminhados ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), onde serão realizados exames de DNA para tentar identificar a pessoa e esclarecer a causa da morte.

O caso segue sob investigação.

