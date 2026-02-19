Quinta-feira (19) terá máximas de até 37 °C e pancadas de chuva isoladas em MS

Instabilidades se espalham pelo Estado, com possibilidade de temporais em parte das regiões

A quinta-feira (20) será marcada por calor e pancadas de chuva em Mato Grosso do Sul, conforme previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. As temperaturas seguem elevadas em todas as regiões, com máximas que podem chegar a 37 °C no sudoeste do Estado.

Em Campo Grande, os termômetros devem variar entre 23 °C e 32 °C, com sol entre nuvens e possibilidade de chuva ao longo do dia. No sul, Dourados e Iguatemi registram mínimas de 23 °C e 24 °C, respectivamente, e máximas de até 36 °C e 35 °C.

Na região pantaneira, Corumbá deve ter temperaturas entre 26 °C e 35 °C, enquanto Porto Murtinho pode alcançar 37 °C, com mínima de 28 °C. Já no norte, Coxim varia entre 25 °C e 34 °C, e Camapuã entre 22 °C e 32 °C.

No leste do Estado, Três Lagoas e Paranaíba apresentam máximas de até 36 °C e 34 °C, respectivamente. Em Aparecida do Taboado, os termômetros ficam entre 25 °C e 36 °C. No sul-fronteira, Ponta Porã deve registrar mínima de 24 °C e máxima de 33 °C.

A combinação de calor e umidade favorece a formação de áreas de instabilidade, com risco de chuvas de intensidade moderada a forte, acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas em pontos isolados.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram