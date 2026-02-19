Em surto, homem é preso após ameaçar incendiar ônibus em Nova Andradina

Um homem de 33 anos foi preso na terça-feira (17) após ameaçar incendiar um ônibus em Nova Andradina, município localizado a cerca de 299 quilômetros de Campo Grande. Conforme o boletim de ocorrência, o pai do autor acionou a Polícia Militar ao informar que o filho, usuário de drogas, estava em surto.

Segundo relato do pai, o homem havia quebrado uma televisão dentro de casa, queimado as próprias roupas e passado a ameaçar incendiar um ônibus utilizado para transporte de funcionários de uma empresa. A ameaça teria ocorrido após o autor ser demitido do trabalho em razão de um surto registrado durante o expediente.

Ainda conforme o registro policial, o pai também foi ameaçado de morte ao tentar impedir a ação. O ônibus pertence ao cunhado do autor e estava estacionado em um lote próximo ao sítio da família, no Assentamento Teijin, na Linha Asa Branca. Antes da chegada da polícia, o homem já havia furado dois pneus do veículo.

No local, os policiais encontraram o suspeito bastante transtornado, portando um pedaço de madeira. Ao perceber a aproximação da equipe, ele arremessou o objeto no chão e se rendeu. Durante a abordagem, o homem afirmou que aguardava a chegada do cunhado para incendiar o ônibus, alegando que teria sido humilhado pelo encarregado da empresa onde trabalhava.

O caso foi registrado e o homem encaminhado para as providências cabíveis.

