Homem é preso após agredir com socos e quebrar dentes de mulher em Bataguassu

Caso de violência doméstica ocorreu no bairro Centro; vítima relatou ameaças, danos ao celular e solicitou medidas protetivas
Um homem de 30 anos foi detido pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (16), no bairro Centro, em Bataguassu, suspeito de agredir a esposa e quebrar um dos dentes da vítima. O caso foi registrado como agressão, ameaça e dano, no contexto de violência doméstica.
Segundo o Cenário MS, o conflito teve início na noite anterior, quando o homem, identificado como Maycon, teria chegado à residência sob efeito de álcool e outras substâncias, momento em que houve uma discussão. A mulher, de 26 anos, afirmou que desejava a separação e passou a ser ameaçada. Para evitar o confronto, ela saiu de casa e passou a noite dentro do carro da família, estacionado em frente ao imóvel.
Na manhã seguinte, por volta das 8h, ao tentar entrar na casa, a mulher relatou que foi atingida com um soco na boca. O impacto quebrou um dente incisivo e causou cortes nos lábios. Durante a confusão, Maycon também danificou o telefone celular da esposa.
O casal convive há aproximadamente 13 anos e tem três filhos pequenos. Ao chegar ao local, a equipe policial encontrou a mulher abalada e com ferimentos visíveis. O homem, que trabalha como soldador, apresentava queimaduras nas mãos e nos lábios e precisou de atendimento médico antes de ser encaminhado à delegacia.
Em relato às autoridades, ele afirmou que a esposa passou a noite fora de casa e que se alterou ao vê-la chegar pela manhã.
O homem foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu. A vítima solicitou medidas protetivas de urgência, e o caso segue sob investigação.
