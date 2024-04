Operário joga por título e planejamento para 2025

Quem for campeão deste domingo vai jogar mais de 3 meses no ano que vem

O Operário decide o Sul-Mato-Grossense contra o Dourados AC, neste domingo (21), às 15h. Esse será o último jogo oficial da equipe principal do clube no ano e, além de consolidar a hegemonia no Estado, o título garante a possibilidade de atrair patrocinadores para 2025.

Eliminado na Copa do Brasil e sem vaga para a série D do Brasileiro desta temporada, o Galo joga a final para garantir o orçamentário do clube em 2025. “Se a gente for campeão, nós temos um planejamento e possibilidades diversas de maior investimento. Se não formos, nós só teremos garantidos a renda da Copa do Brasil do ano que vem e teremos dificuldades em relação aos patrocínios”, diz Nelson Antônio, presidente do clube, em entrevista à reportagem, por meio de áudio enviado no último dia 18.

‘Grupo de estudo’

O dirigente afirma que o clube já iniciou o planejamento orçamentário para 2025, ano que o Operário volta a jogar. “Existe um grupo de estudo para que possa estar fazendo o planejamento orçamentário e financeiro de 2025”, completou o presidente.

Dentro de campo

A tarefa do clube para a final é reverter a desvantagem do primeiro jogo, já que perdeu para o DAC por 1 a 0 em Dourados. O técnico Leocir Dall’Astra enfrenta desafios na defesa devido às ausências de jogadores importantes por suspensão e lesão. O lateral Marlon e o zagueiro João Renato, suspensos por terem levado o terceiro cartão amarelo em Dourados, cumprem suspensão e não jogam.

Contudo, a equipe confia na capacidade de superação e no retorno do zagueiro Fell para reforçar o time titular.

Após uma atuação aquém do esperado no jogo de ida, Dall’Astra enfatiza a necessidade de corrigir os erros cometidos e promete uma postura diferente no confronto decisivo.

“Não tivemos uma boa partida lá em Dourados. Os jogadores sabem das dificuldades que encontramos lá e também da atuação pífia que tivemos nesse domingo. Estamos trabalhando bem a semana, vendo tudo aquilo que nós erramos neste jogo”, explica.

Com o apoio da torcida em casa, o Operário, maior campeão do Estado, vai em busca de seu 13º título para consolidar sua posição como uma das potências do futebol local.

Valor do ingresso

Para a final, o Operário reajustou os valores dos ingressos. Houve aumento de aproximadamente 30% no valor da entrada em relação às outras fases. Subiu de R$ 30 para R$ 40, e a meia entrada passou de R$ 15 para R$ 20.

“A questão do ingresso foi um combinado entre os dois times, que colocou preços idênticos tanto lá em Dourados, quanto aqui em Campo Grande. Uma alteração pequena por se tratar de uma final de Campeonato Estadual”, explica o dirigente alvinegro. “Não vai onerar muito para a torcida, pois a grande maioria dos torcedores tem a camiseta do operário e quem tem a camiseta das organizadas paga apenas R$ 20. Paga uma meia entrada”, acrescenta Nelson.

Serviço: A partida deve ter transmissão via YouTube, pelo Operário TV e TV FFMS do YouTube.

Por Carlos Eduardo Ribeiro

