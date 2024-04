Confira as interdições para este domingo na Capital

Neste fim de semana haverá interdições no trânsito de Campo Grande em razão de procissões religiosas e eventos relacionados a Páscoa na cidade. Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para que os condutores e pedestres mantenham a atenção redobrada nesses locais de interdição e busquem rotas alternativas.

Confira as interdições:

Evento Religioso (Paróquia São Leopoldo Mandic)

Data: Domingo, 21 de março de 2024

Horário: 11h às 15h

Local: R. Lagoa Rica entre a R. Mercedes P. Mayer e R. Pirinópolis

