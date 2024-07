Operação Casa de Ouro: Polícia Federal deflagra nova fase e cumpre mandados em Campo Grande

Na manhã desta quarta-feira (10), a Polícia Federal deu início à Operação Casa de Ouro, a terceira fase da Operação Mineração de Ouro, que começou em 2021 e mirou conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS). A nova fase da operação visa investigar crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

A Operação Casa de Ouro está cumprindo mandados de busca e apreensão em imóveis localizados em Campo Grande. Devido à participação de autoridades com “prerrogativa de foro”, as ordens foram emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Os alvos são propriedades ligadas a empresários na capital sul-mato-grossense.

Por meio de nota, a Receita Federal informou que a operação tem como objetivo combater a organização criminosa especializada na fraude de certames licitatórios e no desvio de recursos públicos, identificada na Operação Lama Asfáltica e nas Operações Mineração e Terceirização de Ouro.

A nota informa ainda que na ação desta quarta-feira, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em Campo Grande, que visam demonstrar a existência de enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro, buscando a confirmação de transações imobiliárias ocultas, bem como movimentações financeiras envolvendo terceiros.

A operação conta com o apoio do Ministério Público Federal (MPF), da Controladoria Geral da União (CGU) e da Receita Federal do Brasil (RFB). Esta colaboração interinstitucional reforça a importância e a seriedade das investigações.

Até o momento, não foram divulgados os nomes dos alvos desta fase da operação, e não há informações se algum conselheiro do TCE-MS está novamente entre os investigados.

