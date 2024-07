PF deflagra operação contra desvios do Auxílio Emergencial em MS e outros estados

Seis pessoas foram presas por fraude na Caixa Econômica Federal

Nesta quarta-feira (10), a Polícia Federal (PF) prendeu seis pessoas durante a Operação Falso Egídio, uma ação destinada a combater fraudes nos programas de transferência de renda, como o Auxílio Emergencial, administrados pela Caixa Econômica Federal. O prejuízo estimado causado pelo esquema criminoso é de cerca de R$ 10 milhões.

Os agentes da PF saíram para cumprir um total de 11 mandados de prisão temporária e 16 de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal de Niterói. As ações ocorreram nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Mato Grosso do Sul e Piauí.

As investigações, que começaram em abril do ano passado, revelaram que um servidor e duas funcionárias terceirizadas da Caixa foram cooptados pela quadrilha. Em troca de propina, esses funcionários permitiram que os golpistas tivessem acesso ao aplicativo Caixa Tem.

Dentro do sistema, os criminosos desviavam os valores do Auxílio Emergencial de beneficiários e os transferiam para contas abertas em nome de moradores de rua, que desconheciam totalmente o esquema. O dinheiro desviado era então repartido entre os integrantes da quadrilha.

Além de serem acusados de integrar uma organização criminosa, os investigados responderão por furto qualificado, inserção de dados falsos em sistema de informações e lavagem de dinheiro. A operação foi batizada de Falso Egídio em referência a Santo Egídio, considerado por muitos o padroeiro dos moradores de rua.

Até o momento, seis pessoas foram presas: três no Rio de Janeiro (duas em São Gonçalo e uma em Niterói), uma em São Paulo, uma no Amazonas e uma no Piauí. As investigações prosseguem, e a PF continua trabalhando para identificar e prender outros envolvidos no esquema.

Com informações da Agência Brasil e G1

