Frente fria aumenta demanda por atendimento a moradores em situação de rua no Centro Pop

Nesta semana, mais de 2,4 mil serviços foram disponibilizados para esta população

O atendimento no Centro POP (Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua) obteve um aumento na procura na última semana, por conta do frio. Campo Grande amanheceu mais gelada nesta quarta-feira (10). Após mais de 40 dias sem chuva, a cidade registrou neblina, chuva e umidade do ar em 93%.

Nesta semana entre os dias 1 de julho a 8 de julho, com a onda de frio, através da unidade já foram realizados (2.401), sendo Banhos 492; Café da manhã: 356; Almoço: 974; Lanche: 253; Ligações: 57; Atendimento técnico: 206 e Cobertores: 63.

Na semana passada, entre os dias 24 de junho a 1 de julho, quando a Capital não estava diante de uma onda de frio, foram contabilizados (1.713) atendimentos, sendo: Banhos 309; Café da manhã: 735; Almoço 266; Lanche 156; Ligações 33; Atendimento técnico 181 e Cobertores 33.

O local é um espaço de convivência diário, onde são ofertados os seguintes serviços básicos: higienização pessoal; guarda de pertences; três refeições diárias; ligações telefônicas, além do atendimento psicossocial que oferta o Serviço Especializado Para Pessoas em Situação de Rua, que prevê o incentivo de novas perspectivas de futuro e elabora junto aos assistidos, projetos de vida capazes de superar a saída das ruas. No local são realizadas ainda orientações jurídicas, orientações sobre documentação e encaminhamentos para unidades de acolhimento institucionais, além de articular com outros serviços da rede pública, como saúde e trabalho.

O Centro POP oferece rodas de conversa, oficinas de arte, cinema, pois, a partir dessas ações lúdicas, é possível estabelecer bons vínculos capazes de (re)construir contextos. A equipe técnica, a equipe de Educadores Sociais, coordenação e todos os servidores que atuam nesse espaço trabalham contra a estigmatização dessa população, ofertando segurança na acolhida e constantes sensibilizações quanto aos tratamentos específicos em casos de uso abusivo de substâncias psicoativas, envolvendo projetos ofertados pelo CAPS, Consultório Na Rua, Comunidades Terapêuticas, entre outros.

Onda de frio vai “acompanhar” moradores até quinta-feira

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o tempo fechado combinado com pancadas de chuva chuvas deve durar até a próxima quinta-feira (11), na Capital.

Portanto, há probabilidade para chuvas e queda significativa das temperaturas, com valores que podem ficar entre 5 e 8°C. Não se descarta a possibilidade para a formação de nevoeiro e/ou neblinas. Os termômetros voltam a subir na quinta-feira (11), com tempo encoberto, variando entre 14ºC e 31ºC.

Em todo o Estado estão previstas temperaturas mínimas entre 6 e 10°C e máximas entre 10 e 17°C para as regiões sul, sudoeste, leste e sudeste. Pontualmente, podem ocorrer valores abaixo dos 5°C. Na região pantaneira, a previsão indica uma trégua das altas temperaturas e do tempo extremamente seco que vem sendo observado no bioma. Existe probabilidade para a ocorrência de chuvas na região, principalmente entre até quinta-feira. No município de Corumbá, as temperaturas mínimas variam entre 11 e 14°C e máximas entre 15 e 22°C.

Por Inez Nazira e Thays Schneider

