Ônibus em chamas deixa seis residências sem energia na Vila Morumbi

Na manhã deste domingo (14), um incidente envolvendo um ônibus que pegou fogo na Rua Rio Bonito, na Vila Morumbi, resultou na interrupção do fornecimento de energia elétrica para seis residências da região. O incidente foi controlado e o serviço já foi completamente restabelecido às 9h50, conforme informou a Energisa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h30 após receber o alerta sobre o ônibus em chamas, que acabou atingindo a fiação elétrica local. A concessionária de energia, Energisa, tomou conhecimento da situação e mobilizou suas equipes para resolver o problema e restabelecer o fornecimento elétrico o mais rápido possível.

Diante de incidentes semelhantes, a Energisa reforça a importância de não se aproximar de fogo na rede elétrica e orienta os clientes a entrarem em contato imediato através do número 0800 722 7272. Além disso, é essencial acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193 para garantir a segurança de todos os envolvidos.

