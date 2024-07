Polícia prende em flagrante autor de tentativa de homicídio em Ribas do Rio Pardo

A Polícia civil, por meio da Delegacia de Ribas do Rio Pardo, prendeu na última sexta-feira (12) um homem de 25 anos, por tentativa de homicídio. A prisão foi feita no Bairro São Sebastiao.

De acordo com informações da Polícia Civil, o setor de investigações tomou conhecimento que um indivíduo havia tentado matar uma pessoa e lesionado outra, após uma discussão, no bairro São Sebastião. Com as informações, os policiais civis realizaram diligências na cidade e encontrou o autor em uma residência, foi dado voz de prisão em flagrante e conduzido para delegacia para as providências de praxe.

Ainda de acordo com a polícia, uma das vítimas foi atingida por uma “garrafada” na região do pescoço, sendo socorrida e levada para Santa Casa em Campo Grande em estado grave. A outra vítima foi levada ao Hospital Municipal de Ribas, e após receber atendimento medico, foi liberada.

