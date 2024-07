Duas pessoas morrem em capotamento na MS-345 em Bonito

Na noite de sábado (13), um grave acidente resultou na morte de duas pessoas após um veículo Ford EcoSport capotar na rodovia MS-345, na cidade de Bonito, a cerca de 297 quilômetros de Campo Grande. Uma das vítimas foi identificada como Osmar, enquanto a outra não teve o nome divulgado.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu quando o motorista do veículo perdeu o controle da direção ao passar pelo distrito de Águas do Miranda, localizado aproximadamente 25 km do perímetro urbano de Bonito. O carro capotou e as duas pessoas a bordo morreram no local, sem chance de socorro.

O Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Estadual e a Polícia Civil foram acionados e estiveram no local do acidente para realizar os procedimentos necessários. Apenas uma das vítimas, identificada como Osmar, teve o nome divulgado. A outra pessoa não portava documentos e ainda não foi identificada.

Ainda de acordo com o registro policial, os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Jardim. O caso foi registrado na delegacia como “morte a esclarecer”, e as autoridades seguem investigando as circunstâncias do acidente.

