Caminhoneiro morre após desviar de vaca na BR-262

José Graviola Filho, de aproximadamente 50 anos, morreu na manhã deste domingo (14) após o caminhão que conduzia cair em uma ribanceira na BR-262, a cerca de 10 quilômetros de Campo Grande, na saída para Três Lagoas. O veículo estava carregado com abacaxis.

De acordo com informações preliminares, José Graviola Filho seguia de Murutinga do Sul, em São Paulo, com destino ao Ceasa em Campo Grande, onde descarregaria os abacaxis. Testemunhas relataram que José tentou desviar de uma vaca que estava na pista, perdeu o controle do caminhão e caiu em uma ribanceira. O impacto foi tão forte que a cabine do caminhão ficou destruída e o veículo se partiu ao meio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, infelizmente, José Graviola Filho já estava sem vida quando chegaram ao local. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e peritos também estiveram presentes para realizar os procedimentos necessários. Às margens da estrada, foram encontradas duas vacas mortas, que provavelmente foram atingidas pelo caminhão. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas para determinar com precisão os fatores que contribuíram para a tragédia.

