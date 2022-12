Novo corredor de ônibus da Rui Barbosa começa a funcionar hoje com 44 linhas e 152 ônibus

Após revitalização, a via recebeu sinalização vertical e horizontal e 21 conjuntos semafóricos inteligentes

Desde as 5 horas desta terça-feira (20), o novo corredor exclusivo do transporte coletivo da Rui Barbosa começou a receber parte dos 152 ônibus de 44 diferentes linhas, que agora vão circular pelos 3,8 km de via que ligam o Terminal Morenão até a Avenida Mato Grosso.

Conforme a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), serão registradas até 986 viagens nos dias úteis. Conforme a agência responsável pelo transporte, toda a via recebeu nova sinalização vertical e horizontal, além de terem sido implantados 21 conjuntos semafóricos, todo interligados no Centro de Controle Integrado de Mobilidade Urbana, que permite realizar a programação, reset, por fibra ótica, direto da central.

Vale destacar que as obras fizeram parte da segunda etapa da requalificação que foi entregue para a população ontem (19). O projeto contempla todo o quadrilátero central, da Avenida Fernando Corrêa da Costa até Avenida Mato Grosso, e da Rua José Antônio até a Rua 14 de Julho, com extensões das ruas Dom Aquino, Barão do Rio Branco até a antiga rodoviária, e da Marechal Rondon até a Cabeça de Boi.

Ao jornal O Estado, o diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima, afirmou que a expectativa é de que o tempo de viagem seja reduzido, o que vai otimizar o tempo de espera dos usuários, tendo em vista que a velocidade média dos ônibus vai aumentar porque não disputarão espaço com os demais veículos.

Com a entrada em funcionamento do corredor de ônibus na Rui Barbosa, os motoristas precisam estar atentos a sinalização na hora de fazer a conversão à esquerda: na quadra é necessário entrar na pista exclusiva de circulação dos coletivos, mesmo onde não houver estação de embarque, para que o acesso às suas transversais seja feito com segurança.

Trajeto

O percurso no corredor exclusivo do transporte coletivo começa no Terminal Morenão, segue pelas ruas Chile, Quintino Bocaiúva e Rui Barbosa. Serão 5 estações de embarque situadas nas esquinas da Rui Barbosa com as ruas Aníbal de Toledo, Professor Severino Ramo de Queiróz, Tônico Saad, Barão do Rio Branco e Marechal Cândido Mariano Rondon.

As estações de embarque e desembarque contam com iluminação, acessibilidade e tomadas de energia. Há dois pontos de paradas localizados na Rua Chile próximo à Rua São Miguel e na Quintino Bocaiúva próximo à Rui Barbosa.

Chuvas prejudicam o trânsito

Enquanto a região central comemora os avanços em sinalização e transporte, nos demais bairros da Capital, após as fortes chuvas que ocorreram no domingo (18), a manhã de ontem (19) foi um verdadeiro caos, tudo isso, graças a que diversos semáforos de importantes avenidas e ruas da cidade ficaram sem funcionar, causando uma série de preocupações aos motoristas e pedestres que dependem dessas vias diariamente.

O jornal O Estado percorreu algumas ruas da Capital na manhã de segunda- -feira (19) e foram encontrados semáforos sem funcionamento nas seguintes vias: Rua da Divisão, Rua do Hipódromo, Avenida Euler de Azevedo, Avenida das Bandeiras e Avenida Calógeras.

Nas avenidas Ceará e Mato Grosso, as sinalizações também estavam sem funcionamento, mas já passaram por manutenção e voltaram a funcionar ainda nas primeiras horas da manhã. A equipe do Jornal O Estado questionou a Agetran sobre a situação e quando os trabalhos de recuperação devem ser finalizados, contudo, até o fechamento desta edição não obteve retorno.

Por Tamires Santana e Camila Farias – Jornal O Estado.

