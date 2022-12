Carlo Ancelotti diz que planeja ficar no Real Madrid ‘Sou um velhote e estou muito bem aqui.’

Carlo Ancelotti encerrou os rumores de que poderia assumir o comando da Seleção Brasileira. Em entrevista à Rádio RAI, da Itália, o treinador lembrou que tem contrato com o Real Madrid até o fim da temporada 2023/24 e destacou que, caso não seja mandado embora, ele não sairá do clube merengue.

O técnico italiano disse que continua focado em sua função atual no Real Madrid, enquanto o time busca defender os títulos do campeonato espanhol, da Supercopa da Espanha e da Liga dos Campeões e se preparar para o Mundial de Clubes da Fifa, em fevereiro.

“Treinar o Brasil? O futuro eu não sei, vivo a cada dia. Sou um velhote e estou muito bem aqui. Temos muitos objetivos ainda para alcançar no Real Madrid. Há tempo depois, para pensar no futuro”

O técnico de 63 anos também elogiou o trabalho do técnico da Argentina, Lionel Scaloni, depois que sua seleção se sagrou campeã da Copa do Mundo após a vitória sobre a França na final.

“[Scaloni] fez um trabalho extraordinário e não inventou nada de novo: colocou os jogadores no lugar e deu-lhes uma boa organização defensiva”, afirmou Ancelotti.

Com isso e com a informação de que a CBF não cogita treinadores que não falem português ou espanhol, já é quase certo que um dos três melhores técnicos do planeta não viverá no Rio de Janeiro nos próximos quatro anos.

Ancelotti, de 63 anos, é um dos treinadores mais vitoriosos da história do futebol europeu. Ele já passou por clubes importantes como Milan, Juventus, Chelsea, PSG, Bayern e Real Madrid. No total, ele foi campeão da Liga dos Campeões em quatro oportunidades.

