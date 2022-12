Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Grandes novidades marcam presença nesta terça e as principais chegam de Júpiter, que regressa para o seu signo e deixa seu astral nas alturas, minha consagrada! Você vai contagiar quem estiver por perto, seja no trabalho, seja nas relações pessoais, e não falta motivo para glorificar em pé. Além de ter a coragem tatuada no DNA, agora você conta com mais sorte e tem tudo para realizar suas esperanças, inclusive as que dependam de grana. Vai se destacar na vida profissional e pode descobrir soluções lucrativas para encher o bolso, só não deixe pendências e coisas antigas sem resolver. No lado amoroso, aguarde emoções intensas e sucesso nos contatinhos. Os desejos ficam à flor da pele com o love.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Tourinhos e tourinhas que só estavam esperando aquele Pix consagrado cair na conta podem se animar. Lua e Mercúrio garantem que boas novas devem surgir logo pela manhã, principalmente em assuntos que envolvam acordos, contratos e sociedades. Só não convém embarcar em negociações arriscadas, aventuras financeiras e promessas de ganhos milagrosos, porque do céu só cai chuva, bebê! Desafios rondam a carreira no período da tarde, mas você vai tirar de letra e saberá superar qualquer bagacinha. Há sinal de gratas surpresas com pessoas ligadas ao seu círculo de amizades e alguém da turma pode fazer seu coração disparar. No romance, a noite promete ser perfeita sem defeitos e a união se fortalece com o mozão.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Aleluia, aleluia, geminiangel! Seus caminhos estão iluminados e quem acende o farol é Júpiter, que traz grandes novidades! O planeta da sorte vai proteger seus sonhos, objetivos e revela que seus planos têm tudo para vingar. Você vai contar com mais otimismo, capacidade realizadora e dará passos largos em direção ao que sempre desejou conquistar na sua vida. Amigos e pessoas da sua confiança ajudarão direta ou indiretamente a alcançar suas esperanças. Hoje a saúde fica blindada e o trabalho flui bem: seu empenho e seus talentos serão valorizados pela chefia, mas evite mudanças na rotina. No amor, a temperatura esquenta e lance com colega pode render momentos calientes. Relação mais vibrante com o xodó.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

A Lua segue no setor mais positivo do seu Horóscopo e troca boas vibes com os astros, anunciando um dia de alegrias, conquistas e realizações. Agora, o recado mais importante vem de Júpiter, que muda de cenário, fortalece sua vitalidade física e dá um baita impulso para o seu progresso. Suas ambições estarão protegidas e oportunidades vão se abrir em sua vida profissional. Você vai subir no conceito dos chefes, superiores e pode esperar glórias e louros por seu desempenho e dedicação: vitórias vão chegar, caranguejinha! Nos assuntos do coração, hoje o seu charme está irresistível e você nem precisará mover um dedo para impressionar quem deseja. Tem tudo para ganhar o crush e curtir muito prazer com o love.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Suas atenções continuam centradas nos interesses domésticos e familiares, mas hoje Júpiter muda de signo e traz na bagagem grandes promessas para você. O planeta da sorte avisa que boas novidades vão surgir e as mudanças com as quais vem sonhando nos últimos tempos podem virar realidade. O momento é ideal para realizar viagem, prestar concurso e investir em experiências que ajudem você a crescer e prosperar. As oportunidades de sucesso e ganhos financeiros devem aumentar com iniciativas mais ousadas e empreendedoras: bora sair da sua zona de conforto, bebê! Na paixão, é hora de romper com o passado e viver o presente: um amor novinho em folha pode chegar. Clima de cumplicidade e acolhimento no romance.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Hoje você estará de anteninha ligada em tudo e vai esbanjar habilidade para se comunicar, o que deve favorecer bastante as relações de trabalho e os contatos com as pessoas do seu convívio. E a grana, como fica? Olha, se depender de Júpiter tem mudança nos assuntos de dinheiro que envolvam imóveis, herança, seguro, pensão e bens ou recursos, seu ou de parentes. O astro da prosperidade revela que a situação pode melhorar e transformações devem rolar, mas convém se apoiar na prudência e no juízo do seu signo para não gastar por impulso nem tomar nenhuma decisão precipitada. Paquera movimentada e conquista favorecida à noite. Sua energia sexual fica vigorosa e a intimidade com o mozão ganha fogosidade.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Oportunidade para você incrementar seus ganhos não falta hoje e quanto mais determinação e empenho tiver, maiores serão as suas chances de encher o bolso. Só evite gastar com bobagens e blusinhas para depois não faltar grana para coisas mais importantes. Mas o ponto alto dessa terça é a mudança que Júpiter promove e o planeta da expansão manda vibes sortudas para acordos, contratos, parcerias e alianças. Suas relações também vão ficar mais animadas, movimentadas e você tende a mostrar um jeito bem mais firme e decidido. Surpresas deliciosas devem surgir no amor e como Júpiter tem fama de casamenteiro, há belas chances de começar um romance de futuro. Diálogo aberto e muita sintonia com o love.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Quer notícia boa, meu cristalzinho? Então toma! A Lua segue o baile no seu signo, envia vibes positivas e promete uma terça das mais produtivas em tudo que você fizer. Sua agilidade e inteligência estão no modo turbo e quem coloca a cereja no bolo é que Júpiter, que chega chegando com novidades para a sua saúde e seu trabalho. Você vai contar com energia física abundante e terá muita garra para pegar firme em seus interesses. Não vai faltar pique se destacar no serviço e essa disposição toda deve repercutir nos seus ganhos: melhorias salariais podem ser conquistadas. Na paixão, a noite promete ser gloriosa e você pode fisgar o crush já nas primeiras conversas. Na vida a dois, a sintonia é total com o xodó.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Aleluia, aleluia, meu consagrado, minha consagrada! Natal chegando e Júpiter já antecipa o presente: ele é o planeta regente de Sagitário e hoje começa a brilhar no seu paraíso, trazendo energias sortudas e maravilindas para a sua vida. Seu carisma fica irresistível na paquera, você vai atrair mil contatinhos e pode se deparar com uma grande paixão. O romance também fica abastecido de boas vibes e o clima é de felicidade com o mozão. Pode esperar mais prazer, diversão e alegria a partir de agora, sem contar que você terá mais chance de se dar bem em loterias, jogos e apostas. Por falar em grana, hoje outros astros devem favorecer seus ganhos, mas também pedem discrição – evite comentar suas conquistas, bebê!

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

A Lua troca likes com os astros e dá sinal verde para você consolidar seus planos, meu docinho de cajá! Terá garra, confiança e determinação de sobra para se destacar no trabalho e atrair apoios importantes. Amizades também ficam estimuladas e vão fazer diferença na sua vida, mas a notícia principal de hoje vem de Júpiter. Ele avisa que uma fase movimentada começa agora no seu lar e a família estará do seu lado para o que precisar. Parentes podem te ajudar a resolver bagaças e encontrar o caminho da prosperidade. Experiências que acumula devem contribuir com o seu sucesso e surpresas gostosas vão marcar presença no amor. Um sonho que alimenta há tempos pode virar realidade, seja com o crush, seja com o mozão.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Pode levantar as mãos para o alto e agradecer, meu cristalzinho! Seu signo já adora socializar e agora passa a contar com as vibes generosas de Júpiter para lacrar e lucrar. O astro da sorte dará a maior força para você renovar e ampliar seus contatos, suas amizades e deve favorecer até os interesses financeiros. Você pode ter ideias incríveis e iniciativas mais arrojadas para vender seu peixe e melhorar de vida. Conversas e troca de experiências com quem encontra sempre podem dar start em um projeto promissor. De quebra, sua comunicação empoderada vai brilhar intensamente nos assuntos do coração e você vai fazer um baita sucesso. Os caminhos estão abertos para sua felicidade na paquera e no romance.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Na semana do Natal, garantir uma grana extra para os presentes seria ótimo, não é bebê? Então pode se entusiasmar porque é exatamente isso que os astros estão apontando para hoje. A Lua promete novidades super positivas nesta terça e Júpiter começa a agir na Casa da Fortuna, sinal de que suas finanças estão blindadas e logo você vai ver a cor do dinheiro na sua mão. A sorte sopra forte em sua direção e a fase é ideal para investir em suas ambições – mostre sua garra no trabalho e os frutos virão para a sua conta. Relações pessoais protegidas, reencontros deliciosos e surpresas incríveis na paixão: pode conhecer um crush que tem tudo a ver com você. Na vida a dois, a sintonia será perfeita com o mozão.

