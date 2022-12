Após meses de atraso, corredor de ônibus da Rui Barbosa será inaugurado amanhã

O corredor de ônibus da Rua Rui Barbosa finalmente será entregue nesta terça-feira (20), a partir das 5h, após meses de atraso. A entrega da obra estava com entrega prometida para agosto, no aniversário da Capital, mas foi adiada com o prazo final de entrega até dezembro.

Agora, será proibido estacionar em pelo menos cinco quilômetros, no trecho que vai da rua Raposo Tavares até a avenida Mato Grosso. As obras haviam começado em junho de 2021 e de acordo com a prefeitura, imprevistos logísticos e a preocupação com o comércio local foram motivos para o atraso da entrega.

O corredor fica do lado esquerdo da via e os pontos de ônibus, locais de embarque e desembarque de passageiros foram instalados no meio da pista. O lado direito da rua fica liberado para os demais veículos, como funciona atualmente na rua Brilhante.

Nesta segunda-feira (19) o local passava pelos últimos ajustes, como instalação de algumas fiações e limpeza. Agentes da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) já iniciaram a fiscalização.

O objetivo dos corredores de ônibus seria eliminar o tempo do percurso do transporte coletivo dos terminais até a região central, já que há sensores presentes na via que atuarão como comunicação entre ônibus e semáforos, o que deve permitir que os motoristas não precisem parar no sinal vermelho. Além disso, os pontos incluem iluminação inteligente, para garantir a segurança da população que estiver no aguardo do coletivo.

O motociclista Vikeng Boudarenco, de 46 anos, possui um ponto de mototáxi há 20 anos entre as ruas Rui Barbosa e Marechal Rondon, vê a mudança com bons olhos e acredita que pode ocorrer um aumento de clientes no trecho.

“Eu acho uma coisa boa. Para mim que trabalha com moto táxi, vai aumentar o fluxo de pessoas, é bom para o comércio, eu acho que é bom para todo mundo. Por causa da construção não passava ninguém, fechou um monte de coisa. Agora vai ter fluxo de pessoal, é bom até para quem vende salgado por aqui”, relata.

Já para o aposentado João Ivo, o corredor é bom, mas é preciso melhorar o transporte coletivo nos bairros.

“Para o passageiro está valendo a pena. Pra cá tá tudo bem, tem várias opções [de linhas de ônibus], mas faltam linhas nos bairros, lá na Pioneira de manhã cedo ainda vai, mas no decorrer do dia é um ônibus só, mesmo que seja uma linha curta tinha que ter pelo menos três ônibus”, reclama.

O motorista que estacionar o veículo no corredor de ônibus poderá levar infração grave de cinco pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação), multa de R$ 195,23 e poderá ter o veículo guinchado, segundo Agetran.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.



