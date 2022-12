No primeiro dia de horário estendido para Natal; comerciantes registram aumento nas vendas

Há duas semanas do Natal o comércio de Campo Grande ampliou o horário de funcionamento da lojas com objetivo fomentar as vendas de fim de ano. O novo horário tem gerado boas expectativas aos lojistas e aos consumidores que tem até às 23h para irem às compras.

No primeiro dia, o fluxo de consumidores foi maior na região entre a 14 de Julho e a Avenida Afonso Pena, local onde ocorrem as atrações culturais em celebração do Natal.

Com as portas abertas até às 22h, lojistas apostam em promoções para ampliar as vendas. Gerente da loja Planeta, Paulo Henrique destaca que a eliminação do Brasil na Copa do Mundo foi determinante para o aumento das vendas de Natal.

“Com o fim da Copa do mundo as pessoas estão comprando mais, a partir de amanhã (14) vamos lançar uma promoção de 50% para itens de Natal. As vendas estão indo bem está melhor que ano passado, princialmente em brinquedos, durante a Copa o movimento não foi tão alto, já ontem durante o evento de Natal as vendas foram boas”, explica.

Na altura da Calógeras e Maracaju o movimento foi menor, por isso alguns comerciantes resolveram não aderir ao horário estendido.

O Bazar São Gonçalo, loja especializada em artigos de artesanato e decoração está entre os comércios que não aderiram ao horário especial. O gerente, Rafael Metello explica que nas semanas que antecedem o Natal os clientes procuram mais por opções de presentes como brinquedos e roupas.

“Não estendemos o horário porque nessa época o pessoal compra mais presente. Nosso forte é decoração, então o pessoal compra mais em novembro, para decorar a loja, a casa. Até o começo desse mês vende. Agora o que vende bem é gorro, roupa de Papai Noel, inclusive, as barbas de Papai Noel já acabaram. Em novembro, as vendas são maior em árvores e enfeites, porque é a época de enfeitar a casa”, ressalta.

Um levantamento da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), realizado com 101 empresários, revela que 77% dos entrevistados esperam vender mais neste período. A maioria, 42%, prevê vendas entre R$ 101 e R$ 200; 23% esperam comercializar de R$ 51 e R$100; 21% acreditam que os consumidores gastarão acima de R$ 200; 10% sinalizaram ticket médio de até R$ 50.

Clientes correm para garantir a decoração

Faltando 12 dias para o Natal, consumidores se apressaram para garantir a decoração natalina, entre os enfeites mais procurados neste ano estão bichinhos como esquilos e ursinhos. Para ampliar as opções, algumas lojas optam, inclusive, por vender árvores já decoradas.

“As árvores menores custam R$ 400 reais e as maiores estão entre R$ 1300 reais e até R$ 2000 reais. Depende do tamanho, modelo dos enfeites. As que mais têm saído são as de 1,5 m, devido ao custo-benefício. Antes tinha muita bolinha e estrela, agora temos esses bichinhos, esquilos, ursinhos, que vendem muito. A árvore que é decorada com os bichinhos sempre sai primeiro. É novidade e o pessoal gosta” explica Rafael Metello.

Professora aposentada, Mariinha Vilalba Duarte aproveitou para dar uma renovada na decoração de natal deste ano, para ela a data é mais que uma simples celebração, pois é a oportunidade de estreitar laços familiares.

“Hoje resolvi sair de casa porque quero dar uma renovada no meu arranjo de mesa e de porta, vou fazer uma ceia bem íntima só com meus filhos e netos. Gosto decorar porque traz alegria ao ambiente, como tenho meus netos é um momento especial, eles adoram a troca de presentes. Será simples, mas cheio de amor e lembrança do espírito natalino”, diz.

A confeiteira Neide da Silva, 63 anos, já está com a decoração pronta e foi ao centro em busca de presentes para o netos. Apesar de achar os preços salgados, Neide comprou algumas lembrancinhas para não deixar a data passar batido.

“Vim comprar uma lembrancinha para os meus netinhos, porque presente mesmo tá muito caro mas criança não pode passar em branco no Natal. Minha sala tá toda decorada já. A ceia será simples, mas teremos. Eu quis investir nos três, decoração, presente e ceia. Em relação ao ano passado, acho que o preço dos brinquedos aumentaram, decoração a gente sempre guarda um pouco do ano passado. Já a comida, tem que saber pesquisar com antecedência, para não ficar tão caro. Acho importante ter os três, mesmo um pouquinho de cada um, porque Natal é isso”, afirma.

Confira os horários de funcionamento do Centro:

Segunda-feira a sábado

De 12 a 23 de dezembro, o horário de funcionamento do centro será estendido até às 22h, de segunda a sábado.

Domingos

Nos domingos o comércio está autorizado a funcionar das 9h às 18h.

Natal e Ano Novo

No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, o comércio funcionará até às 17h. Já no Anovo Novo, 31 de dezembro, o funcionamento segue até às 16h.

Estabelecimentos localizados em shoppings e centros comerciais funcionam das 9h às 19h no dia 24 de dezembro e das 9h às 18h no dia 31 de dezembro.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Com informações da repórter Mylena Fraiha.

Natal Natal Natal Brinquedos Natal Natal Natal Natal Natal Natal

Leia também: