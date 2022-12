Lojas do centro da Capital funcionam até 22h a partir desta segunda

Consumidores que pretendem fazer as compras de natal fora do horário comercial podem aproveitar o expediente estendido no comércio de Campo Grande. A partir de hoje (12) as lojas do centro funcionam até as 22h, o horário ampliado segue até o dia 23 de dezembro.

O horário especial de fim de ano foi autorizado por meio de um acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2023, Sindivarejo-CG (Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande) e o Sindicato dos Empregados no Comércio.

Gerente de relações sindicais da Fecomércio-MS (Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo), Fernando Camilo explica que mesmo com expediente estendido , os trabalhadores podem prorrogar a jornada de trabalho em até duas horas, por isso, para suprir a demanda, diversos comércios costumam abrir vagas temporárias neste período.

“Desde que as somas da jornada normal dessas horas não ultrapassem os horários estabelecidos na convenção”, destacou.

Confira o calendário:

Segunda-feira a sábado

De 12 a 23 de dezembro, o horário de funcionamento do centro será estendido até às 22h, de segunda a sábado.

Domingos

Nos domingos o comércio está autorizado a funcionar das 9h às 18h.

Natal e Ano Novo

No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, o comércio funcionará até às 17h. Já no Anovo Novo, 31 de dezembro, o funcionamento segue até às 16h.

Estabelecimentos localizados em shoppings e centros comerciais funcionam das 9h às 19h no dia 24 de dezembro e das 9h às 18h no dia 31 de dezembro.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.