Flamengo anuncia acordo com Vitor Pereira

O Clube de Regatas Flamengo anunciou na manhã de hoje (13), a contratação do técnico português, Vitor Pereira, de 54 anos. O clube carioca ainda não oficializou o anúncio como novo comandante por causa de assinatura de contrato, que deve acontecer somente em janeiro.

Vitor iniciará o seu segundo trabalho a frente de uma equipe brasileira. O primeiro foi no Corinthians, no ano passado. De acordo com informações do Globoesporte.com, a comissão técnica terá nomes bem conhecidos pela torcida rubro-negra. O nome trata-se de Mário Monteiro, preparador físico português que chegou ao Flamengo em 2019 com Jorge Jesus. Ele, aliás, fará parte da comissão técnica permanente no Flamengo.

No Corinthians, Vitor Pereira levou o clube paulista á final da Copa do Brasil e ás quartas de finais da Libertadores da América. Em ambas oportunidades, o técnico português foi derrotado pelo Flamengo.

A frente do Corinthians, Vitor Pereira venceu 26, empatou 21 e perdeu 17 – aproveitamento de 51,5%.

Em sua carreira, o português teve passagens pelo Porto, onde conquistou duas vezes a Ligal e uma Supertaça de Portugal. Ele também teve passagens pelo Olympiacos, e na China, com o Shangai SIPG.

Saída do Corinthians com polêmicas

Vitor protagonizou um dos momentos mais tensos nos bastidores do clube paulista. Um desses capítulos de embate foi contra o Roger Guedes. Em maio, o português expôs em coletiva de imprensa, rusgas com atacante e relatou o seu relacionamento com o jogador.

A outra polêmica foi ao deixar o comando do Corinthians, quando alegou problemas familiares que impossibilitaram de ficar no país. Em meio a confusão, o Corinthians, ao saber do interesse do Flamengo, se sentiu traído e até o momento se mostra nos bastidores incomodo com a condução do caso e o fechamento de negociação com o Flamengo.

Até o momento, o clube paulista não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Por enquanto, o diretor jurídico do clube foi o único a se pronunciar sobre o caso, citando o termo “desonestidade intelectual”

Desonestidade intelectual é desonestidade na realização de atividades intelectuais, como pensamento ou comunicação. Exemplos são: a defesa de uma posição que a pessoa sabe ou acredita ser falsa ou enganosa; Wikipédia. — Herói Vicente (@HeroiVicente) November 26, 2022

