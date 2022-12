Empresários esperam vender mais no Natal em 2022

A maior parte das empresas da Capital tem boas perspectivas para o Natal este ano, segundo a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG). Um levantamento realizado pela entidade com 101 empresários revela que 77% dos entrevistados esperam vender mais no período. Em 2021, o percentual de otimismo era um pouco maior: 79,61%. Entre os otimistas, 36.63% acreditam em uma alta de 11% a 20%; 26.73% dos empreendedores que participaram do levantamento esperam que podem vender até 10% mais; 10.89% sinalizaram uma expectativa de aumento de 21% a 50%; e 2.97% creem que as vendas devem superar 50%.

A pesquisa ainda mostra que aproximadamente 15% dos respondentes sinalizaram que esperam comercializar o mesmo que no ano passado e uma parcela de 8% acredita que deve vender menos. A pesquisa também revelou a expectativa dos comerciantes quanto ao ticket médio dos consumidores. A maioria, 42%, prevê vendas entre R$ 101 e R$ 200; 23% esperam comercializar de R$ 51 e R$100; 21% acreditam que os consumidores gastarão acima de R$ 200; 10% sinalizaram ticket médio de até R$ 50.

“Ano passado, pouco mais de 3% responderam que as vendas seriam menores, já em 2022, esse número cresceu para 8%. Mas, considerando o panorama geral, a maioria acredita que as vendas de Natal irão superar 2021”, analisa o presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, Renato Paniago. “Além do movimento tradicional do comércio para fomentar a compra de presentes, os consumidores também podem esperar por promoções em dezembro, já que 80% dos empresários entrevistados sinalizaram que devem fazer liquidações após o Natal”, afirmou o presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, Renato Paniago.

Realizado pela ACICG entre os dias 14 de novembro a 6 de dezembro, o levantamento Perspectivas Empresariais para o Natal contou com a participação de empresários dos setores de vestuário, brinquedos, eletrônicos, calçados, perfumaria, joias, entre outros.

