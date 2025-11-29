Natal dos Sonhos 2025 começa neste sábado com Parada Natalina e grande programação

Prefeita Adriane Lopes participa da abertura oficial neste sábado

Campo Grande acende oficialmente a magia natalina neste sábado (29) com a abertura do Natal dos Sonhos 2025, em um evento que toma conta do Centro da Capital e marca o início de 33 dias de programação cultural, atrações temáticas, shows, circo, iluminação especial e ações comunitárias. A prefeita Adriane Lopes (PP) participa da cerimônia às 18h, durante a Parada Natalina, no palco Mamãe Noel, em frente ao Pátio Central Shopping.

O tradicional desfile natalino, que percorre o circuito iluminado no Centro, acontece diariamente até 25 de dezembro, sempre às 18h40, levando carros alegóricos, personagens, artistas e toda a atmosfera que se tornou marca registrada do Natal campo-grandense.

A partir das 19h, o público será recebido na Rua Marechal Rondon com show nacional da dupla Bento e Totó. Logo depois, às 19h40, a Praça do Rádio recebe o primeiro Espetáculo de Natal com o Circo Rhoney Espetacular, marcando a abertura da temporada cultural.

Natal concentrado no Centro para fortalecer o comércio

Em acordo com comerciantes da região central, a Prefeitura reuniu a estrutura do evento em um eixo único, reforçando a movimentação no comércio, atraindo visitantes e impulsionando a economia. Grandes parceiras — como Águas Guariroba, Energisa, Famasul, MRV, Sesc, Sistema Comércio MS e Pátio Central Shopping, apoiam financeiramente e culturalmente a programação.

Natal nos Bairros leva magia às sete regiões urbanas

A descentralização do Natal também é destaque este ano. A programação vai circular por escolas, unidades do CRAS, praças e espaços públicos, garantindo que famílias que não conseguem ir ao Centro também vivam a experiência natalina. As atividades começam já neste sábado (29) com ações na Escola Regina Vasconcelos Galvão, no Parque Novo Século, e seguem até 10 de dezembro, passando por locais como Moreninhas, Vida Nova, Rochedinho, Anhanduí, Vila Popular, Noroeste e São Conrado.

Circo na Praça promete experiência artística imersiva

O espetáculo circense, que estreia neste sábado às 19h40 na Praça do Rádio, será realizado de quarta a sábado até 25 de dezembro. A apresentação reúne dança, música ao vivo, performances teatrais, interações com atores e palhaços, além de números de malabarismo e acrobacias aéreas.

Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados no Pátio Central Shopping, no Sesc (2º piso), de terça a sábado.

Vila do Natal reabre dia 6 de dezembro na Praça Ary Coelho

A Praça Ary Coelho segue em montagem para receber a tradicional Vila do Natal, com Casa do Papai Noel, presépio, árvore gigante e praça de alimentação. A abertura oficial ocorre em 6 de dezembro, às 18h40, junto ao acendimento das luzes da praça.

Cidade iluminada até janeiro

Decorações natalinas foram instaladas em corredores importantes como a Rua 14 de Julho e as avenidas Afonso Pena, Mato Grosso e Duque de Caxias, além de dezenas de rotatórias e acessos. O acendimento oficial será em 1º de dezembro, com desligamento previsto para 15 de janeiro de 2026.

Habitação social integra a programação pela primeira vez

A Emha assume protagonismo com sorteios de moradias, editais e ações que aproximam famílias de oportunidades habitacionais. Serão quatro sorteios de empreendimentos — Jardim Antártica, Jorge Amado, Manoel de Barros e Nova Bahia — além do lançamento do edital Credihabita e do Feirão Habita Campo Grande, de 12 a 23 de dezembro na Rua 14 de Julho.

33 dias de festa e celebração

Com uma agenda que mistura shows regionais e nacionais, espetáculos culturais, circo, visitas temáticas, ações sociais e atrações espalhadas por toda a cidade, o Natal dos Sonhos 2025 promete ser o maior já realizado em Campo Grande. A programação completa inclui centenas de atividades distribuídas entre Centro, bairros e distritos, garantindo que a magia do período alcance toda a população com esperança, pertencimento e celebração.

Confira a programação completa do Natal dos Sonhos 2025:

29 de Novembro – Sábado

Palco SESC

– Corpo de Dança SESC Lageado – 17h

– Coral SESC Lageado – 17h20

– Artista regional SESC Lageado – 17h30

Abertura Oficial do Natal de Campo Grande

– Parada Natalina – 18h – Pátio Central Shopping

– Show Nacional – Bento e Totó – 19h – Av. Marechal Rondon, 1380

– Espetáculo na Praça – Circo – 19h40 – Praça do Rádio

02 de Dezembro – Terça-feira

Natal nos Bairros

– 18h–19h30 – Parque Jacques da Luz – Moreninhas

Parada Natalina

– 18h40 – Circuito (Pátio Central → Praça Ary Coelho)

03 de Dezembro – Quarta-feira

Natal nos Bairros

– 18h–19h30 – Jardim Vida Nova – Rua Jaci Maria de Azevedo Môro, 164

03 de Dezembro – Quarta-feira

Circo na Praça

19h40 – Praça do Rádio Clube

04 de Dezembro – Quinta-feira

Natal nos Bairros

18h–19h30 – Distrito de Anhanduí – Escola Isauro Bento Nogueira

Parada Natalina

18h40 – Circuito

Morada dos Baís

Rena e Ted – Teatro de brincar – Histórias Mágicas de Natal – 19h

Circo na Praça

19h40 – Praça do Rádio Clube

05 de Dezembro – Sexta-feira

– Espetáculo de Dança SESC Lageado – 17h – Barão do Rio Branco, 1266

– Coral SESC Lageado – 17h30 – Barão do Rio Branco, 1266

– Parada Natalina – 18h30 – Circuito

– Circo – 19h40 – Praça do Rádio

– Visita da Rena e Ted – Feira Central – 19h30

06 de Dezembro – Sábado

– Visita da Rena e Ted – Camelódromo – 10h

– Parada Natalina – 18h – Pátio Central → Praça Ary Coelho

Natal nos Bairros

– 18h–19h30 – Rochedinho – Escola Agrícola Barão do Rio Branco

Natal na Praça – Abertura

– Luzes e Casa do Papai Noel – 18h40 – Ary Coelho

– Recepção com Banda Municipal – 18h30

– Circo – 19h40 – Praça do Rádio Clube

– Sorteio de apartamentos Jardim Antártica – 20h – Ary Coelho

– Show – 20h30 – Ary Coelho

07 de Dezembro – Domingo

– Visita da Rena e Ted – Mercado Municipal – 9h30

– Natal na Praça – 17h–22h – Ary Coelho

– Show – 20h30

08 de Dezembro – Segunda-feira

– Natal na Praça – 17h–22h

– Abertura do Edital Credhabita – 18h – Ary Coelho

– Coreto – 19h

Natal nos Bairros

– 18h–19h30 – CRAS Hércules Mandetta – Jardim Noroeste

09 de Dezembro – Terça-feira

– Natal na Praça – 17h–22h

– Natal nos Bairros – 18h–19h30 – CRAS Valéria Lopes – Vila Popular

– Sorteio Recomeçar Moradia PCD/MVV – 18h – Ary Coelho

– Parada – 18h40

– Coreto – 19h

10 de Dezembro – Quarta-feira

– Natal na Praça – 17h–22h

– Natal nos Bairros – 18h–19h30 – CRAS São Conrado

– Parada – 18h40

– Circo – 19h40 – Praça do Rádio

– Coreto – 19h

11 de Dezembro – Quinta-feira

– Natal na Praça – 17h–22h

– Parada – 18h40

– Circo – 19h40

– Coreto – 19h

12 de Dezembro – Sexta-feira

– Abertura do 10º Feirão Habita CG – 13h–21h – Rua 14 de Julho, 2374

– Corpo de Dança SESC Lageado – 17h

– Coral SESC Lageado – 17h30

– Natal na Praça – 17h–22h

– Circo – 19h40

– Show Nacional – Ana Paula Valadão / Diante do Trono – 20h30 – Ary Coelho

13 de Dezembro – Sábado

– Natal na Praça – 17h–22h

– Aulão FitDance – 18h

– Circo – 19h40

– Palco SESC – Corpo de Dança – 17h e 17h30

– Sorteio de apartamentos Jorge Amado – 20h – Ary Coelho

– Show – 20h30

14 de Dezembro – Domingo

– Natal na Praça – 17h–22h

– Show – 20h30

15 de Dezembro – Segunda-feira

– Natal na Praça – 17h–22h

– Coreto – 19h

16 de Dezembro – Terça-feira

– Natal na Praça – 17h–22h

– Parada – 18h40

– Coreto – 19h

– Caravana da Coca-Cola – 20h

17 de Dezembro – Quarta-feira

– Natal na Praça – 17h–22h

– Parada – 18h40

– Circo – 19h40

– Coreto – 19h

18 de Dezembro – Quinta-feira

– Natal na Praça – 17h–22h

– Parada – 18h40

– Circo – 19h40

– Coreto – 19h

19 de Dezembro – Sexta-feira

– Natal na Praça – 17h–22h

– Corpo de Dança SESC (17h e 17h30)

– Parada – 18h40

– Circo – 19h40

– Show Nacional – DJ Jiraya Uai – 20h30 – Palco Mamãe Noel

20 de Dezembro – Sábado

– Natal na Praça – 17h–22h

– Jazz Festival – 17h30 – Entrada da Praça

– Parada – 18h40

– Circo – 19h40

– Sorteio Manoel de Barros – 20h – Ary Coelho

– Show Guga Borba – 20h30 – Ary Coelho

21 de Dezembro – Domingo

– Sorteio Nova Bahia – 9h – Palco Boneco de Neve

– Natal na Praça – 17h–22h

– Parada – 18h40

– Show – 20h30

22 de Dezembro – Segunda-feira

– Natal na Praça – 17h–22h

– Parada – 18h40

– Coreto – 19h

23 de Dezembro – Terça-feira

– Natal na Praça – 17h–22h

– Parada – 18h40

– Coreto – 19h40

24 de Dezembro – Quarta-feira

– Natal na Praça – 16h–20h

– Parada – 17h

– Coreto – 18h

– Circo – 19h

– Encerramento da Natal na Praça – 20h

25 de Dezembro – Quinta-feira

– Natal na Praça – 17h–22h

– Última edição do circo – 19h40

– Parada – 18h40

– Coreto – 19h

26 de Dezembro – Sexta-feira

– Natal na Praça – 17h–22h

– Parada – 18h40

– Show Nacional – Di Ferrero – 20h30

27 de Dezembro – Sábado

– Natal na Praça – 17h–22h

– Show Pátio Central – 20h30

– Show Natal na Praça – 20h30

28 de Dezembro – Domingo

– Natal na Praça – 17h–22h

– Show – 20h30

29 de Dezembro – Segunda-feira

– Natal na Praça – 17h–22h

30 de Dezembro – Terça-feira

– Natal na Praça – 17h–22h

– Show – 20h30

31 de Dezembro – Quarta-feira

– Natal na Praça – 17h–22h

– Show – 21h

– Show da Virada + Contagem Regressiva – 23h

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais