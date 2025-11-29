Natal dos Sonhos 2025 começa neste sábado com Parada Natalina e grande programação

Prefeita Adriane Lopes participa da abertura oficial neste sábado
Campo Grande acende oficialmente a magia natalina neste sábado (29) com a abertura do Natal dos Sonhos 2025, em um evento que toma conta do Centro da Capital e marca o início de 33 dias de programação cultural, atrações temáticas, shows, circo, iluminação especial e ações comunitárias. A prefeita Adriane Lopes (PP) participa da cerimônia às 18h, durante a Parada Natalina, no palco Mamãe Noel, em frente ao Pátio Central Shopping.
O tradicional desfile natalino, que percorre o circuito iluminado no Centro, acontece diariamente até 25 de dezembro, sempre às 18h40, levando carros alegóricos, personagens, artistas e toda a atmosfera que se tornou marca registrada do Natal campo-grandense.
A partir das 19h, o público será recebido na Rua Marechal Rondon com show nacional da dupla Bento e Totó. Logo depois, às 19h40, a Praça do Rádio recebe o primeiro Espetáculo de Natal com o Circo Rhoney Espetacular, marcando a abertura da temporada cultural.
Natal concentrado no Centro para fortalecer o comércio
Em acordo com comerciantes da região central, a Prefeitura reuniu a estrutura do evento em um eixo único, reforçando a movimentação no comércio, atraindo visitantes e impulsionando a economia. Grandes parceiras — como Águas Guariroba, Energisa, Famasul, MRV, Sesc, Sistema Comércio MS e Pátio Central Shopping, apoiam financeiramente e culturalmente a programação.
Natal nos Bairros leva magia às sete regiões urbanas
A descentralização do Natal também é destaque este ano. A programação vai circular por escolas, unidades do CRAS, praças e espaços públicos, garantindo que famílias que não conseguem ir ao Centro também vivam a experiência natalina. As atividades começam já neste sábado (29) com ações na Escola Regina Vasconcelos Galvão, no Parque Novo Século, e seguem até 10 de dezembro, passando por locais como Moreninhas, Vida Nova, Rochedinho, Anhanduí, Vila Popular, Noroeste e São Conrado.
Circo na Praça promete experiência artística imersiva
O espetáculo circense, que estreia neste sábado às 19h40 na Praça do Rádio, será realizado de quarta a sábado até 25 de dezembro. A apresentação reúne dança, música ao vivo, performances teatrais, interações com atores e palhaços, além de números de malabarismo e acrobacias aéreas.
Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados no Pátio Central Shopping, no Sesc (2º piso), de terça a sábado.
Vila do Natal reabre dia 6 de dezembro na Praça Ary Coelho
A Praça Ary Coelho segue em montagem para receber a tradicional Vila do Natal, com Casa do Papai Noel, presépio, árvore gigante e praça de alimentação. A abertura oficial ocorre em 6 de dezembro, às 18h40, junto ao acendimento das luzes da praça.
Cidade iluminada até janeiro
Decorações natalinas foram instaladas em corredores importantes como a Rua 14 de Julho e as avenidas Afonso Pena, Mato Grosso e Duque de Caxias, além de dezenas de rotatórias e acessos. O acendimento oficial será em 1º de dezembro, com desligamento previsto para 15 de janeiro de 2026.
Habitação social integra a programação pela primeira vez
A Emha assume protagonismo com sorteios de moradias, editais e ações que aproximam famílias de oportunidades habitacionais. Serão quatro sorteios de empreendimentos — Jardim Antártica, Jorge Amado, Manoel de Barros e Nova Bahia — além do lançamento do edital Credihabita e do Feirão Habita Campo Grande, de 12 a 23 de dezembro na Rua 14 de Julho.
33 dias de festa e celebração
Com uma agenda que mistura shows regionais e nacionais, espetáculos culturais, circo, visitas temáticas, ações sociais e atrações espalhadas por toda a cidade, o Natal dos Sonhos 2025 promete ser o maior já realizado em Campo Grande. A programação completa inclui centenas de atividades distribuídas entre Centro, bairros e distritos, garantindo que a magia do período alcance toda a população com esperança, pertencimento e celebração.
Confira a programação completa do Natal dos Sonhos 2025:
29 de Novembro – Sábado
Palco SESC
– Corpo de Dança SESC Lageado – 17h
– Coral SESC Lageado – 17h20
– Artista regional SESC Lageado – 17h30
Abertura Oficial do Natal de Campo Grande
– Parada Natalina – 18h – Pátio Central Shopping
– Show Nacional – Bento e Totó – 19h – Av. Marechal Rondon, 1380
– Espetáculo na Praça – Circo – 19h40 – Praça do Rádio
02 de Dezembro – Terça-feira
Natal nos Bairros
– 18h–19h30 – Parque Jacques da Luz – Moreninhas
Parada Natalina
– 18h40 – Circuito (Pátio Central → Praça Ary Coelho)
03 de Dezembro – Quarta-feira
Natal nos Bairros
– 18h–19h30 – Jardim Vida Nova – Rua Jaci Maria de Azevedo Môro, 164
03 de Dezembro – Quarta-feira
Circo na Praça
19h40 – Praça do Rádio Clube
04 de Dezembro – Quinta-feira
Natal nos Bairros
18h–19h30 – Distrito de Anhanduí – Escola Isauro Bento Nogueira
Parada Natalina
18h40 – Circuito
Morada dos Baís
Rena e Ted – Teatro de brincar – Histórias Mágicas de Natal – 19h
Circo na Praça
19h40 – Praça do Rádio Clube
05 de Dezembro – Sexta-feira
– Espetáculo de Dança SESC Lageado – 17h – Barão do Rio Branco, 1266
– Coral SESC Lageado – 17h30 – Barão do Rio Branco, 1266
– Parada Natalina – 18h30 – Circuito
– Circo – 19h40 – Praça do Rádio
– Visita da Rena e Ted – Feira Central – 19h30
06 de Dezembro – Sábado
– Visita da Rena e Ted – Camelódromo – 10h
– Parada Natalina – 18h – Pátio Central → Praça Ary Coelho
Natal nos Bairros
– 18h–19h30 – Rochedinho – Escola Agrícola Barão do Rio Branco
Natal na Praça – Abertura
– Luzes e Casa do Papai Noel – 18h40 – Ary Coelho
– Recepção com Banda Municipal – 18h30
– Circo – 19h40 – Praça do Rádio Clube
– Sorteio de apartamentos Jardim Antártica – 20h – Ary Coelho
– Show – 20h30 – Ary Coelho
07 de Dezembro – Domingo
– Visita da Rena e Ted – Mercado Municipal – 9h30
– Natal na Praça – 17h–22h – Ary Coelho
– Show – 20h30
08 de Dezembro – Segunda-feira
– Natal na Praça – 17h–22h
– Abertura do Edital Credhabita – 18h – Ary Coelho
– Coreto – 19h
Natal nos Bairros
– 18h–19h30 – CRAS Hércules Mandetta – Jardim Noroeste
09 de Dezembro – Terça-feira
– Natal na Praça – 17h–22h
– Natal nos Bairros – 18h–19h30 – CRAS Valéria Lopes – Vila Popular
– Sorteio Recomeçar Moradia PCD/MVV – 18h – Ary Coelho
– Parada – 18h40
– Coreto – 19h
10 de Dezembro – Quarta-feira
– Natal na Praça – 17h–22h
– Natal nos Bairros – 18h–19h30 – CRAS São Conrado
– Parada – 18h40
– Circo – 19h40 – Praça do Rádio
– Coreto – 19h
11 de Dezembro – Quinta-feira
– Natal na Praça – 17h–22h
– Parada – 18h40
– Circo – 19h40
– Coreto – 19h
12 de Dezembro – Sexta-feira
– Abertura do 10º Feirão Habita CG – 13h–21h – Rua 14 de Julho, 2374
– Corpo de Dança SESC Lageado – 17h
– Coral SESC Lageado – 17h30
– Natal na Praça – 17h–22h
– Circo – 19h40
– Show Nacional – Ana Paula Valadão / Diante do Trono – 20h30 – Ary Coelho
13 de Dezembro – Sábado
– Natal na Praça – 17h–22h
– Aulão FitDance – 18h
– Circo – 19h40
– Palco SESC – Corpo de Dança – 17h e 17h30
– Sorteio de apartamentos Jorge Amado – 20h – Ary Coelho
– Show – 20h30
14 de Dezembro – Domingo
– Natal na Praça – 17h–22h
– Show – 20h30
15 de Dezembro – Segunda-feira
– Natal na Praça – 17h–22h
– Coreto – 19h
16 de Dezembro – Terça-feira
– Natal na Praça – 17h–22h
– Parada – 18h40
– Coreto – 19h
– Caravana da Coca-Cola – 20h
17 de Dezembro – Quarta-feira
– Natal na Praça – 17h–22h
– Parada – 18h40
– Circo – 19h40
– Coreto – 19h
18 de Dezembro – Quinta-feira
– Natal na Praça – 17h–22h
– Parada – 18h40
– Circo – 19h40
– Coreto – 19h
19 de Dezembro – Sexta-feira
– Natal na Praça – 17h–22h
– Corpo de Dança SESC (17h e 17h30)
– Parada – 18h40
– Circo – 19h40
– Show Nacional – DJ Jiraya Uai – 20h30 – Palco Mamãe Noel
20 de Dezembro – Sábado
– Natal na Praça – 17h–22h
– Jazz Festival – 17h30 – Entrada da Praça
– Parada – 18h40
– Circo – 19h40
– Sorteio Manoel de Barros – 20h – Ary Coelho
– Show Guga Borba – 20h30 – Ary Coelho
21 de Dezembro – Domingo
– Sorteio Nova Bahia – 9h – Palco Boneco de Neve
– Natal na Praça – 17h–22h
– Parada – 18h40
– Show – 20h30
22 de Dezembro – Segunda-feira
– Natal na Praça – 17h–22h
– Parada – 18h40
– Coreto – 19h
23 de Dezembro – Terça-feira
– Natal na Praça – 17h–22h
– Parada – 18h40
– Coreto – 19h40
24 de Dezembro – Quarta-feira
– Natal na Praça – 16h–20h
– Parada – 17h
– Coreto – 18h
– Circo – 19h
– Encerramento da Natal na Praça – 20h
25 de Dezembro – Quinta-feira
– Natal na Praça – 17h–22h
– Última edição do circo – 19h40
– Parada – 18h40
– Coreto – 19h
26 de Dezembro – Sexta-feira
– Natal na Praça – 17h–22h
– Parada – 18h40
– Show Nacional – Di Ferrero – 20h30
27 de Dezembro – Sábado
– Natal na Praça – 17h–22h
– Show Pátio Central – 20h30
– Show Natal na Praça – 20h30
28 de Dezembro – Domingo
– Natal na Praça – 17h–22h
– Show – 20h30
29 de Dezembro – Segunda-feira
– Natal na Praça – 17h–22h
30 de Dezembro – Terça-feira
– Natal na Praça – 17h–22h
– Show – 20h30
31 de Dezembro – Quarta-feira
– Natal na Praça – 17h–22h
– Show – 21h
– Show da Virada + Contagem Regressiva – 23h
