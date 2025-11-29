Programação de Natal em Dourados começa no dia 1º de dezembro

Cidade do Natal na Praça Antônio João brinquedos recebe chegada do Papai Noel e acendimento de luzes no primeiro dia de programação natalina para todos os públicos

O evento de final de ano em Dourados começa na próxima segunda-feira, dia 1º de dezembro, com o início do “Natal Encantado” com uma programação que se estenderá até o dia 30 de dezembro na Praça Antônio João.

O Papai Noel chega ao local às20h30 e promete uma chegada apoteótica, e, na sequência, acenderá as luzes da decoração de Natal que está sendo instalada na praça, que também terá brinquedos para as crianças e diversos túneis de luzes. A grande atração será uma árvore de Natal com mais de 8 metros de altura e toda construída com painéis de LED que mudam de cor numa velocidade impressionante.

O “Natal Encantado Dourados” é uma realização da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, e da Associação Comercial e Empresarial de Dourados (Aced).

Nesta primeira edição do “Natal Encantado Dourados” a população poderá viver toda magia e encanto do período natalino através de uma decoração temática coordenada pessoalmente pela secretária municipal de Cultura, Gisella Melo. “O prefeito Marçal Filho determinou que o projeto fosse pensado para as famílias douradenses, com atrativos para todos os públicos, sobretudo para as crianças que se encantam com os festejos natalinos”, explica Gisella Melo. “Os adolescentes e os adultos também terão opções de lazer, cultura e entretenimento durante toda programação, que começa nesta segunda e vai até o dia 30 de dezembro”, completou.

Para garantir comodidade ao público e oportunizar renda para os setores de alimentação, artesanato, a Prefeitura de Dourados selecionou foodtrucks que serão instalados no entorno da praça e ambulantes que poderão vender seus produtos diretamente ao público. Também será montado um esquema de segurança especial com a Guarda Municipal e apoio da Polícia Militar. A Agência Municipal de Transporte e Trânsito vai coordenar o tráfego no local para garantir a mobilidade das pessoas que forem à Praça Antônio João durante o período de festividades natalinas.

CARAVANA COCA-COLA

O Natal Encantado Dourados ganhará um toque especial na noite de 17 de dezembro, quando a cidade receberá a magia natalina com a Caravana de Natal Coca-Cola. As avenidas centrais vão receber o comboio de caminhões que iluminam ruas e envolve crianças, jovens e adultos com o tema “Pegue uma Coca-Cola e Viva o Natal”. Será uma noite mágica, deixando ainda mais atraente da decoração natalina que a Prefeitura de Dourados fará neste ano e que promete encantar crianças, jovens e adultos com muito brilho, LED, painéis e brinquedos.

A passagem da Caravana da Coca-Cola por Dourados é resultado da interlocução da secretária municipal de Cultura, Gisella Melo, com a gerência de Experience & Prestige Accounts da Coca-Cola FEMSA Brasil. “Mostramos para eles a importância da nossa cidade no contexto local e regional, destacando o quanto a passagem da caravana iria enriquecer ainda mais a decoração natalina que estamos projetando através do Natal Encantado Dourados, que será contagiante, mágico e encantador já na sua primeira edição”, ressaltou Gisella Melo.

A Caravana de Natal da Coca-Cola transforma ruas, praças e centros comerciais em um cenário mágico, cheio de luzes, estrelas e a presença icônica do Papai Noel da Coca-Cola, em um fundo vermelho que já é sinônimo de festa. A Caravana de Natal vai percorrer diversas ruas de Dourados, com rotas que incluem pontos de referência como shopping, supermercados e praças públicas. O evento oferece uma experiência visual especial, com carros iluminados e decoração natalina, incentivando a interação das crianças e registrando momentos especiais em família.