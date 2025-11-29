Suspeito de estupro de criança de seis anos é preso após denúncia da vítima

Um homem foi preso na última sexta-feira (28) sob a suspeita de ter estuprado uma criança de apenas seis anos em sua residência, no interior de Mato Grosso do Sul. O suspeito é vizinho da vítima e, segundo informações, teria a levado à força para sua casa, onde o abuso aconteceu. O crime, conforme apurado por um site local, teria ocorrido na quarta-feira (26). No entanto, a criança só conseguiu relatar a situação no dia seguinte (27), devido às violentas ameaças e intimidações feitas pelo agressor para garantir seu silêncio.

Apesar do temor imposto pelas supostas ameaças, a vítima buscou ajuda na quinta-feira (27), e contou o ocorrido para uma prima, que, por sua vez, avisou imediatamente um adulto responsável, que posteriormente fez a denúncia às autoridades. Após receber o relato, a equipe policial se dirigiu à residência do suspeito. Ao ser questionado pelos militares, o homem demonstrou nervosismo, mas negou as acusações, limitando-se a dizer que apenas oferecia frutas às crianças da vizinhança.

Uma equipe do Conselho Tutelar foi acionada para acompanhar os procedimentos e garantir a proteção da criança. O suposto estuprador foi então conduzido à Delegacia de Polícia.

O caso agora será investigado pelas autoridades, enquanto o suspeito permanece à disposição da Justiça enquanto o inquérito é instaurado.

