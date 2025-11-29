Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 27 milhões neste sábado

Apostas podem ser feitas até 19h30 (horário de MS)
A Mega-Sena realiza, na noite deste sábado (29), o sorteio do concurso 2.945, que pode pagar R$ 27 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas. O evento acontece a partir das 20h (horário de MS) no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
Por ser um concurso com final cinco, o sorteio recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, seguindo as regras da modalidade, o que reforça o valor do prêmio principal.
A Caixa Econômica Federal transmite o sorteio ao vivo pelo canal da instituição no YouTube e também pelo Facebook das Loterias Caixa. Apostas seguem abertas até 20h30
Quem quiser tentar a sorte tem até 20h30 para registrar o jogo em qualquer casa lotérica credenciada do país ou pela internet, nos canais oficiais da Caixa. O valor da aposta simples, com seis números, é de R$ 6.
Caso apenas um apostador lee o prêmio sozinho, poderá garantir um rendimento milionário já no primeiro mês caso opte por aplicar o valor em investimentos de renda fixa.
