“Na hora que a gente saiu, ele já estava caído”, relata mãe de adolescente morto com tiro

Um adolescente de 17 anos foi morto por um tiro, no final da tarde desta quinta-feira (03), no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande. A arma foi apreendida, mas a Polícia Civil ainda investiga os antecedentes do incidente.

As informações iniciais são de que adolescente estava na Rua Marquês de Barbacena, quando foi ferido. O tiro teria atingido as costas do rapaz, que foi socorrido pelos próprios familiares e levado para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Universitário, mas chegou às 18h15, já sem vida.

De acordo com a mãe, Lucerli Arce, 40 anos, antes do incidente ocorrer, o jovem estava acompanhado por outro adolescente, de 15 anos. Ela conta que ambos estavam na casa do vizinho, quando ouviu o tiro e gritos do jovem. “Por volta de 17h30, a gente ouviu barulho de tiros. Em seguida, ele veio e gritou no portão “mãe”. Na hora que a gente saiu, ele já estava caído no chão, com um tiro nas costas. Mais ou menos embaixo do braço, na direção do pulmão e coração”, relata.

Segundo Lucerli, os adolescentes sempre frequentavam a casa do vizinho, que tinha uma espingarda, com chumbinhos. “O [adolescente] de 15 anos é amigo dele. Eles estavam aqui dentro, mexendo na arma do vizinho. O vizinho tinha saído, aí eles fuçaram tudo, porque já sabiam que tinha a arma. O C. [vizinho], até guardou, porque sabia que eles queriam mexer. Só que ele saiu para resolver algumas coisas e deixou eles ali, aí aconteceu”.

Para ela, o tiro foi feito acidentalmente pelo outro adolescente, de 15 anos, que encontra-se desaparecido. “Eu não acredito que o menino matou ele, por os dois eram amigos, viviam juntos. Eu creio que tenha sido um acidente. Mas o menino desapareceu, deve estar assustado”.

O GOI (Grupo de Operações e Investigações) apreendeu a arma utilizada no crime. A Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia compareceram no local onde ocorreu o incidente. O caso foi registrado como homicídio simples e porte irregular de arma de fogo de uso permitido. As investigações ainda estão em andamento.

