General Mourão faz duras críticas a PEC da transição

A transição de Governo mal começou em Brasília, e aliados ao presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), já se manifestam a respeito do pedido de PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Transição, que está sendo criada como manifestação contrária dita pelo vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) nesta sexta-feira (4).

Segundo o site Poder360 em uma rádio Gaúcha hoje o vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) criticou o plano econômico afirmando ser “um estupro no Orçamento”.

“Agora, ele [Lula] tem um pepinaço para descascar, não é? Governar o Brasil não é uma coisa simples. Já estou vendo aí que estão fazendo um movimento no Congresso para fazer um estupro no Orçamento. É um problemão que ele tem pela frente”, afirmou o senador eleito em entrevista.

A criação da PEC tem como objetivo liberar verba fora do teto de gastos para medidas consideradas prioritárias pela equipe de Lula, como: pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600, com bônus de R$ 150 para cada criança de até 6 anos e cumprimento do mínimo Constitucional de investimento em saúde.