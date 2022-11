Homem é morto em troca de tiros com a polícia na Capital

Na noite de ontem (3), um homem morreu em troca de tiros com a polícia, no Jardim Batistão, em Campo Grande. Outro rapaz que estava no tiroteio fugiu e a polícia segue na região embusca de sua localização.

Conforme divulgado pelo registro policial, os rapazes estavam na rua Groenlândia, quando depararam com uma equipe da Polícia Militar realizando rondas pelo bairro. Assim que deparou com a viatura, os dois homens começaram a fuga a pé até um terreno baldio na rua Pará. Ao tentar e esconder no meio do matagal, um dos perseguidos começou atirar na viatura policial, quando os militares revidaram, atingindo o suspeito no abdômen.

Equipes da Ursa (Unidade de Resgate de Serviço Avançado) foi acionada, mas a vítima já estava sem vida. O outro envolvido na troca de tiros fugiu e agora é procurado pela Polícia.

O Batalhão de Choque foi também acionado no local para ajudar na localização deste suspeito que até o momento não foi localizado.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.