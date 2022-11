Mulher morre após reclamar de dores de cabeça

Uma mulher, identificada como Cineia Morais Diniz Silva, de 47 anos, foi encontrada morta na própria casa, na tarde desta quinta-feira (03), no bairro João Paulo II, em Dourados, a 238 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada no inicio da tarde de ontem pelo marido da vítima. Ele relatou a polícia que a esposa levantou por volta das 05h30 para ir banheiro, e que teria voltado a deitar. Às 06h40 ele saiu de casa a caminho do serviço e a mulher ainda estava dormindo, porém quando ele retornou ao almoço, por volta das 13h, viu que a esposa ainda não havia levantado.

Ele tentou acordar a esposa, mas não obteve resposta, então acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Segundo relatos do marido, a vítima fazia tratamento de saúde devido a um problema decorrente de uma meningite, agravado por uma queda de moto e a partir disso ela passou a ter dores de cabeça constantes.

Cineia ainda teria iniciado um tratamento médico com acompanhamento de neurologista, que havia pedido uma tomografia que contatou que ela apresentava um inchaço intracraniano e a presença de um tumor. Ela tomava remédios controlados, mas o marido relata que a ingestão era feito conforme a prescrição médica e não houve uso excessivo dos medicamentos.

O caso foi registrado como morte a esclarecer da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.

