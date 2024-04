Mulher sofre tentativa de homicídio e é baleada na frente da filha, na Capital

Uma mulher de 49 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite de domingo (28). Por volta das 19h, enquanto caminhava pela Rua Mari Del Horno Samper, no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande, acompanhada por sua filha de 13 anos, a mulher foi surpreendida por uma dupla de criminosos mascarados em uma motocicleta.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local, encontrou a vítima caída no chão, com ferimentos. A filha da mulher relatou que elas foram alvejadas pelas costas enquanto a motocicleta passava por elas.

Os tiros atingiram a mulher em suas costas, nádegas e coxas, deixando-a gravemente ferida. Equipes de resgate foram acionadas, e a vítima foi transportada às pressas para a Santa Casa. Enquanto isso, o Grupo de Operações e Investigações (GOI) iniciou os trabalho sde busca para localizar os suspeitos, mas até o momento, não há infoormações sobre suas capturas.

O caso foi registrado como uma tentativa de homicídio simples na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, e será investigado.

