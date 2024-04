Marido de gestante morta em acidente, em Dourados, responderá por homicídio

No sábado (27), Maiara Meireles Bonfante, 31 anos, morreu em um acidente de carro na MS-156, em Dourados, localizada a 251 quilômetros de Campo Grande. O marido de Maiara, que tem 33 anos, deverá responder pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Conforme matéria publicada no site Dourados News, o homem estava ao volante do veículo de passeio no momento do acidente. Ele foi indiciado pelo crime de homicídio culposo.

O casal, residia no bairro Jardim Guaicurus, em Dourados, e seguia em direção a Itaporã no momento do acidente. Relatos preliminares sugerem que o condutor perdeu o controle do veículo próximo a uma rotatória, quando se chocou contra o guard-rail antes de invadir a pista oposta e capotar.

Com o impacto da colisão, Maiara foi ejetada do veículo, e morreu no local. O automóvel ficou completamente destruído e parou com as quatro rodas para cima. Apesar da destruição, o condutor escapou sem ferimentos graves, mas foi encontrado em estado de choque ao lado do corpo de sua esposa.

