Semana em MS começa com alerta para onda de calor intensa com temperaturas acima dos 35ºC

Neste início de semana, Mato Grosso do Sul enfrenta uma onda de calor que levará as temperaturas a níveis extremos. Com máximas atingindo os 36ºC, o Estado está em alerta meteorológico, que pode persistir até o fim da tarde de quarta-feira (1º).

Em Campo Grande, a segunda-feira (29) amanheceu com o céu aberto e a temperatura, registrando mínima de 23ºC. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a máxima prevista é de 33ºC.

Para a região pantaneira, onde o calor deve ser sentido com mais intensidade, as máximas são ainda mais elevadas, chegando a 36ºC em cidades como Corumbá e Aquidauana, e 35ºC em Porto Murtinho e Coxim. No sul do Estado, as temperaturas não ficam muito atrás, com previsões de até 31ºC em Ponta Porã e 33ºC em Dourados.

Outras localidades também enfrentam o calor intenso nesta segunda-feira, com máximas de 32ºC em São Gabriel do Oeste e Costa Rica, 33ºC em Bonito e Paranaíba, 34ºC em Nova Alvorada do Sul, Água Clara, Maracaju e Três Lagoas, e 35ºC em Nova Andradina.

Segundo o Climatempo, esta é a quarta onda de calor do ano, sendo resultado da atuação de uma área de alta pressão que se formou em Mato Grosso do Sul e no Paraná. Essa área age como uma barreira, mantendo o ar seco e quente sobre a região, elevando ainda mais as temperaturas nos próximos dias. Esse bloqueio atmosférico dificulta a chegada de frentes frias, contribuindo para a persistência do calor intenso.

O calor acima da média e a presença do ar seco trazem diversos impactos à saúde e ao bem-estar da população. Por isso, recomendações como beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia são essenciais para minimizar os efeitos adversos desse clima extremo.

Com informações do Inmet e Climatempo.

