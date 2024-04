Polícia deflagra operação “Cano&Cana” apreendendo motocicletas e condutores em Caarapó

Na madrugada deste sábado (27), a Polícia Civil deflagrou em Caarapó, município distante 273 km de Campo Grande, a operação “Cano&Cana”. Equipes das delegacias de Caarapó e Juti, com apoio operacional da Polícia Militar, efetuaram diversas diligências de policiamento com o objetivo de coibir o tráfego irregular de veículos.

Investigações anteriores demonstraram que dezenas de motociclistas e motoristas, utilizando veículos com escapamento adulterado, rotineiramente exibiam manobras arriscadas na via pública, produzindo ruído acima do tolerável, pondo em risco a segurança da e a tranquilidade da população.

Conforme informações da Polícia Civil, os policiais foram a campo e flagraram ocorrências como: embriaguez ao volante, dirigir veículo sem habilitação, trafegar em velocidade incompatível diante de concentração de pessoas, perturbação do sossego alheio e exibição de perícia de manobra em veículo que gera perigo à incolumidade pública ou privada.

Diversos condutores foram levados ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), para realização do exame de etilometro, o popular teste do bafômetro, onde foi constatada a embriaguez. No total, quatro pessoas foram autuadas em flagrante e quatro motocicletas foram apreendidas, sendo que duas foram levadas para a delegacia e duas para o Detran, por conterem inconformidades administrativas.

Segundo o delegado adjunto da Delegacia de Caarapó, Ciro Jales, os veículos foram apreendidos como instrumento de crime. Na mesma noite também houve fiscalização de estabelecimentos comerciais que promoviam a venda bebidas alcoólicas, determinando-se o fechamento de bares que ultrapassavam o horário permitido ou que funcionavam sem os devidos alvarás.

O nome da operação “Cano&Cana” é relativo às irregularidades em escapamentos de veículos, e quase sempre estão vinculadas ao cometimento de outros delitos de trânsito.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: