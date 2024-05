Mulher morre em colisão entre motocicletas na Capital

Na noite deste domingo (5) na região do Bairro Monte Alegre, em Campo Grande, uma colisão entre duas motocicletas resultou na morte de Sirlei de Almeida, de 47 anos. O acidente ocorreu na Rua da Divisão, deixando ainda o outro motociclista e uma passageira gravemente feridos.

Segundo informações contidas no boletim de ocorrência, a vítima fatal conduzia uma Honda Titan pela via quando, por razões ainda não esclarecidas, invadiu a faixa contrária e colidiu frontalmente com uma Honda Fan, que era pilotada por um homem.

Infelizmente, Sirlei não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. Já o outro motociclista e a passageira sofreram lesões graves e foram prontamente socorridos pelo Corpo de Bombeiros. Ambos foram encaminhados para a Santa Casa de Campo Grande, onde recebem atendimento médico.

A perícia foi acionada para realizar os procedimentos necessários no local do acidente. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Cepol como “sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima”, aguardando-se agora mais detalhes sobre as circunstâncias que levaram ao choque.

De acordo com estatísticas da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), já foram registradas 75 mortes decorrentes de acidentes de trânsito no estado, sendo 15 delas na Capital, apenas até o momento.

Com informações da Polícia Civil.

