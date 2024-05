Homem é assassinado a facadas por desafeto em Sidrolândia

Na tarde do último Domingo (05), um homem identificado como Daniel de Souza da Silva, de 39 anos, foi assainado com duas facadas na região do abdomen. O crime ocorreu em Sidrolândia, no bairro Jardim do Sul.

Conforme consta no Boletim de ocorrência, o suspeito de cometer o crime foi encontrado poucos metros do local do crime e confessou ter dado as facadas na vítima. O homem , de 41 anos, relatou que estava sendo ameaçado há vários dias por Daniel, mas não contou a motivação.

Na tarde de ontem, estava passando pela rua, quando Daniel foi em sua direção, fazendo ameaças e dando tapas no rosto do autor. Foi então que o homem desferiu dois golpes de faca contra a barriga da vítima e fugiu.

O suspeito jogou a faca no quintal de um imóvel. O objeto foi localizado com sangue e apreendido. O autor foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Polícia Civil.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: