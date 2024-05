Após dias de busca, corpo de jovem douradense é encontrado no Rio Amambai

Foi encontrado na tarde de domingo (5) pelas equipes do Corpo de Bombeiros, o corpo de Tony Câmara, um jovem de 29 anos, que estava desaparecido desde a quarta-feira (1). Tony desapareceu enquanto tomava banho com amigos no Rio Amambai, em uma área conhecida como Salto Pirapora.

O corpo de Tony foi localizado em estado de decomposição na região conhecida como “Bolichão”, em Juti, município distante 311 km de Campo Grande. Conforme reportagem publicada no site Ligado Na Notícia, o corpo do rapaz foi retirado das águas e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Dourados, onde serão realizados os procedimentos de praxe.

O incidente que resultou na morte de Tony ocorreu durante um momento de lazer com amigos, quando ele teria entrado em uma área de cachoeira e em seguida, ele teria sido levado pela correnteza do rio.

Os trabalhos de busca mobilizaram equipes de resgate, desde o dia do desaparecimento. Após uma interrupção temporária na quinta-feira (2), as operações foram retomadas na sexta-feira (3). O local onde ocorreu o incidente, conhecido por suas características rochosas e perigosas, já foi cenário de diversos afogamentos.

