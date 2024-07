Mulher fica ferida após capotar veículo no Jardim Leblon

Na noite de quarta-feira (10), um acidente no cruzamento das ruas Tamoio com a Senador Queiroz, no Bairro Leblon, em Campo Grande, resultou no capotamento de um veículo Ford EcoSport vermelho e deixou uma mulher ferida.

Conforme informações preliminares, a condutora do EcoSport relatou que seguia pela rua Tamoio quando uma caminhonete branca invadiu a preferencial, causando a colisão que fez seu carro capotar. No momento do acidente, além da motorista, estavam no veículo um jovem de 18 anos e uma criança.

A condutora pede ajuda para encontrar o motorista da caminhonete. Ela suspeita que ele estava embriagado, o que teria motivado sua fuga.

Devido ao capotamento, o EcoSport ficou bastante danificado. Os próprios envolvidos no acidente tentaram revirar o carro. Equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foram acionadas e estão no local controlando o tráfego. O Juizado de Trânsito também foi chamado para apurar os detalhes do ocorrido.

A polícia agora procura por informações que possam levar à identificação e localização do motorista da caminhonete branca, reforçando o pedido de ajuda da comunidade para resolver o caso.

