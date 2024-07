Motociclista morre atropelado por caminhão durante ultrapassagem; segundo do dia

Motociclista identificado como Roberto da Silva dos Santos, de 20 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (20), no bairro Universitário, em Campo Grande, após ser atropelado por um caminhão.

De acordo com informações, a vítima seguia pela rua Senador Filinto Muler, quando iniciou ultrapassagem de um caminhão. Entretanto, durante a manobra, o motorista fez uma conversão à esquerda para acessar a Rua Francisco dos Anjos, atropelando o jovem.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas quando a equipe de socorro chegou, nada pôde fazer pelo rapaz, que apresentava traumatismo no crânio, pélvis e tórax.

Parte da via está fechada para trabalho da perícia. A Polícia civil também está no local para investigar as causas do acidente.

Segundo do dia

Esse é o segundo acidente com morte envolvendo motociclista e caminhão nesta quarta-feira, em Campo Grande. Por volta das 6h30, um homem identificado como José Carlos Miliquinho, de 43 anos, também morreu ao bater na traseira de uma carreta na Avenida Guaicurus.

O caminhoneiro Wanderlei Thaez, de 49 anos, contou que havia acabado de estacionar a carreta carregada com argamassa, quando sentiu o impacto vindo da parte traseira. “Eu pensei que fosse um carro, porque foi muito forte”, disse.

Um policial civil que seguia logo atrás parou e prestou os primeiros socorros à vítima, mas devido os graves ferimentos, o motociclista morreu na hora. O Corpo de Bombeiros foi acionado e atestou o óbito.

O motorista da carreta é morador de Dourados e o motociclista natural do Estado do Paraná. As causas da batida ainda estão sendo investigadas.

