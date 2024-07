Obra interdita trânsito na Rua Yokohama na Vila Palmira nesta quinta-feira

As obras de implementação de uma faixa elevada vai interromper o fluxo de veículos da Rua Yokohama, na Vila Palmira, durante a manhã desta quinta-feira (11). A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), pede para motoristas programe novas rotas para evitar congestionamentos.

De acordo com a nota divulgada à imprensa, a interdição começa a partir das 9h, em frente a Escola Municipal Osvaldo Cruz, na principal rua da Vila Palmira, em Campo Grande.

A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais de interdição e possam planejar rotas alternativas.

Serviço

Obras no trânsito;

Rua Yokohama, 146 (em frente à Escola Municipal Osvaldo Cruz);

A partir das 9h;

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram