Dupla é presa com quase 700 kg de cocaína em operação da polícia no Nova Campo Grande

Na noite de quarta-feira (10), uma operação policial resultou na prisão de duas pessoas e na apreensão de 696,4 quilos de cocaína em uma residência na Rua 50, estrada vicinal do Bairro Nova Campo Grande, na região oeste da Capital. A operação, conduzida pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), foi desencadeada após uma denúncia anônima.

Conforme informações preliminares, a denúncia apontava que uma picape Fiat Strada vermelha estava sendo utilizada para a distribuição de drogas no bairro. A partir dessa informação, as equipes do Dracco iniciaram um monitoramento como parte da Operação Protetor e localizaram o veículo em frente à residência mencionada.

No local, um homem de 32 anos e uma mulher de 24 anos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Durante a abordagem, ambos apresentaram comportamento suspeito. Uma revista no interior do automóvel revelou uma porção de maconha. Questionada, a mulher confirmou que a casa era usada como depósito de drogas.

Dentro da residência, os policiais encontraram 663 tabletes de cocaína, totalizando 696,4 quilos, além de 118,7 quilos de maconha já separados para distribuição. O prejuízo ao crime foi estimado em R$ 35 milhões.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac Cepol), onde prestaram depoimento e agora estão à disposição da Justiça. O veículo e a grande quantidade de drogas foram apreendidos, marcando um duro golpe contra o tráfico de drogas na região.

