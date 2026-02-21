Mulher é suspeita de esfaquear ex-namorado após não aceitar fim do relacionamento em Rio Verde

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Um homem de 31 anos foi esfaqueado na madrugada deste sábado (21) em Rio Verde de Mato Grosso, município a 203 quilômetros de Campo Grande. A principal suspeita do crime é a ex-namorada da vítima, que não foi localizada até o momento.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por funcionários do Hospital Geral Paulino Alves da Cunha após a entrada de um paciente com ferimentos causados por arma branca. No hospital, os policiais conversaram com a vítima, que relatou ter discutido com a então namorada na noite anterior e decidido encerrar o relacionamento, pedindo que ela deixasse sua residência.

Segundo o depoimento, o homem saiu com amigos e, ao retornar para casa durante a madrugada, foi surpreendido pela ex-companheira em frente ao imóvel. Movida por ciúmes, ela teria desferido diversos golpes de faca, atingindo o rosto, os braços, o ombro e as costas da vítima.

Um amigo prestou socorro e levou o homem ao hospital, onde ele permaneceu sob cuidados médicos. O estado de saúde não foi divulgado.

A Polícia Militar realizou buscas nas imediações, mas a suspeita não foi encontrada. A vítima informou ainda que não sabe o nome completo da autora. O caso foi registrado e encaminhado à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.

 

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

Dois homens são presos por violência doméstica durante operação nacional em Campo Grande

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *