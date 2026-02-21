Mulher é suspeita de esfaquear ex-namorado após não aceitar fim do relacionamento em Rio Verde

Um homem de 31 anos foi esfaqueado na madrugada deste sábado (21) em Rio Verde de Mato Grosso, município a 203 quilômetros de Campo Grande. A principal suspeita do crime é a ex-namorada da vítima, que não foi localizada até o momento.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por funcionários do Hospital Geral Paulino Alves da Cunha após a entrada de um paciente com ferimentos causados por arma branca. No hospital, os policiais conversaram com a vítima, que relatou ter discutido com a então namorada na noite anterior e decidido encerrar o relacionamento, pedindo que ela deixasse sua residência.

Segundo o depoimento, o homem saiu com amigos e, ao retornar para casa durante a madrugada, foi surpreendido pela ex-companheira em frente ao imóvel. Movida por ciúmes, ela teria desferido diversos golpes de faca, atingindo o rosto, os braços, o ombro e as costas da vítima.

Um amigo prestou socorro e levou o homem ao hospital, onde ele permaneceu sob cuidados médicos. O estado de saúde não foi divulgado.

A Polícia Militar realizou buscas nas imediações, mas a suspeita não foi encontrada. A vítima informou ainda que não sabe o nome completo da autora. O caso foi registrado e encaminhado à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.

