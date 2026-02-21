Mobilização nacional das forças de segurança federal começa em Campo Grande nesta terça-feira (24)

Foto: divulgação
Foto: divulgação

A SINPPF-MS (Sindicato dos Policiais Penais Federais em Mato Grosso do Sul) inicia, nesta terça-feira (24), uma Mobilização Nacional Permanente em defesa da criação do FUNCOC (Fundo Nacional de Combate às Organizações Criminosas). O ato está marcado para as 10h30, em frente à Penitenciária Federal em Campo Grande.

A mobilização integra um movimento nacional conjunto que reúne Policiais Penais Federais, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, coordenado por suas entidades representativas, com ações simultâneas em diversas unidades da federação.

O objetivo é cobrar do Governo Federal o envio ao Congresso Nacional do projeto de lei que institui o FUNCOC. O fundo público é defendido pelas categorias como essencial para garantir financiamento permanente às ações de enfrentamento ao crime organizado, incluindo investimentos em inteligência, tecnologia, estrutura operacional e fortalecimento das atividades da segurança pública federal.

Embora o Governo Federal tenha anunciado a criação do fundo em novembro de 2025, o projeto ainda não foi encaminhado ao Congresso, o que motivou a mobilização das categorias diretamente envolvidas no combate às organizações criminosas.

Segundo o SINPPF-MS, a mobilização tem caráter permanente e não possui prazo definido para encerramento. Novas medidas poderão ser adotadas conforme o avanço das negociações com o Governo Federal, de acordo com deliberações tomadas em assembleias das categorias participantes.

 

